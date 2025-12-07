立法會選舉｜上水邊境票站人流不斷　居佛山港人冀議員關注火災

【立法會選舉2025】第八屆立法會選舉今日（7日）投票。選舉事務處在上水設置邊境投票站，方便往返內地和香港的市民投票。今午不少居內地港人到場投票，有住在佛山的市民表示，希望選出的議員繼續關注大埔五級火災，督促政府全面檢討和改善問題。



今午2時，不少市民到票站投票，部分人帶同行李箱。（賴卓盈攝）

今午2時，不少市民到票站投票，部分人帶同行李箱。（賴卓盈攝）

選舉事務處設立鄰近邊境投票站，包括位於上水的香港道教聯合會鄧顯紀念中學、東華三院甲寅年總理中學。（賴卓盈攝）

+ 3

有市民拖行李箱回港投票

為方便往返內地和香港的市民投票，選舉事務處設立鄰近邊境投票站，包括位於上水的香港道教聯合會鄧顯紀念中學、東華三院甲寅年總理中學。處方亦安排接駁小巴，接載選民往返上水港鐵站與投票站。今午2時，持續有市民到票站投票，部分人更帶同行李箱。

住佛山的姚小姐希望選出的議員繼續關注大埔火災。（賴卓盈攝）

+ 4

住在佛山的姚小姐是新界北選民，她今日與佛山聯誼會二三十名港人一同回港投票，稱希望盡公民責任。她指近日的大埔五級火令人痛心，希望新選出的議員繼續關注事件，讓政府作出全面檢討，並改善問題。

「首投族」稱希望盡公民責任

同住佛山的周先生是九龍中選民，今日第一次投票。他坦言，自己近年來在港居住的時間不超過一個月，認為選舉與自己的關係不大，但仍希望盡公民責任，故自發回港投票，「坦白講（選舉）對我嚟講係可有可無，但我都係香港人，都要盡選民責任。」

他笑指，自己完全不了解該區的候選人背景，「坦白講我對投邊個完全無底……我入到去（票站），睇住嗰幾個候選人，睇下佢係……我都唔知咩會，但最起碼有個會籍可能好啲掛。」

住南海的梁婆婆希望選出的議員多關注公營醫療。（賴卓盈攝）

住在南海的梁婆婆是九龍東選民，她指自己較關注醫療議題，因自己有冠心病等長期病，需定期回港覆診，希望新一屆立法會持續關注有關公營醫療的政策。