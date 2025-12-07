立法會選舉｜首設公務員專屬票站　穿制服警員、入境處人員投票

【立法會選舉2025】立法會換屆選舉今日（7日）舉行，今屆首次設立10個公務員專屬票站，其中一個位於旺角警察體育遊樂會。中午過後，大批身穿制服的公務員到場投票，包括警務處、入境處人員等。



位於旺角警察體育遊樂會的公務員專屬票站，中午過後大批身穿制服的公務員到場投票，包括警員。（鄭子峰攝）

選舉管理委員會在今次選舉作出先導安排，為有特定需要的選民群組設立專屬投票站，包括公務員、醫院管理局醫護人員及少數族裔。各專屬票站開放時間為上午8時30分至晚上9時30分。

位於旺角警察體育遊樂會的公務員專屬票站，中午過後大批身穿制服的軍裝警員到場投票，亦有穿着入境處背心或外套的公務員完成投票及離開，他們手上拿着政府派發的心意謝卡。

公務員事務局早前向常任秘書長及部門首長發出指示，於轄下部門特別設立投票日統籌及支援中心，並靈活調配額外人手當日上班，以及採取一切可行措施，便利值班公務員投票。措施包括安排投票日要上班的公務員在值班期間輪流有序短暫離開工作崗位前往票站投票、安排充足替補人手確保公共服務不受影響、安排發還往返辦公室及其所屬票站的交通費予值班期間前往投票的公務員、安排部門工會和義工隊在投票日鼓勵和支援有需要的同事前往所屬票站投票。