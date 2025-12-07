立法會選舉｜譚詠麟、曾志偉投票　甄子丹：望團結一心幫大埔災民

立法會選舉今天（7日）摎行，身兼選委的多名演藝界人士到會展投票，包括歌手譚詠麟、藝人曾志偉、影星甄子丹等。其中，甄子丹談及大埔宏福苑火災，他說每天都很關心所有居民情況，除了表達哀悼，亦希望大家要團結一心協助他們，希望受影響家庭早日過平安日子。



12月7日，立法會選舉投票日。身為全國政協委員的影星甄子丹到會展投票。（王海圖攝）

甄子丹回應宏福苑火災：望大家要團結一心協助

選舉前夕發生宏福苑火災，身為全國政協委員的甄子丹表示，希望在這個氣氛下，大家團結一心為國家香港繼續努力，繼續將民生、經濟做到最好。他說每天都很關心所有居民情況，除了表達哀悼，亦希望大家要團結一心協助他們，希望受影響家庭早日過平安日子。

甄子丹盼保留香港電影特色 更多資源支持

對於下屆立法會的期望，甄子丹說政府一直都支持電影界，但希望在資金、資源上獲更多支持，同時可以在分配人手等細節上更仔細，並保留香港電影特色。

12月7日，立法會選舉投票日。本身是選委的歌手譚詠麟（右）、藝人曾志偉（左）到會展投票。（王海圖攝）

譚詠麟、曾志偉結伴投票

另外，本身是選委的歌手譚詠麟、藝人曾志偉，也一起到會展投票選出立法會議員。港區全國人大代表、歌手鄺美雲到會展投票，她表示，立法會審批議案等方面發揮重要作用，希望大家都積極投票，共同選出新一屆立法會議員。

莫華倫冀文化和藝術界爭取更多資源

著名男高音莫華倫認為選舉如期舉行是正確，形容氣氛很好。他希望選出的立法會議員能為文化和藝術界爭取更多資源，令香港的中外文化交流中心的地位更強。