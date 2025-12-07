立法會選舉｜譚詠麟、曾志偉投票 甄子丹：望團結一心幫大埔災民
撰文：潘耀昇
出版：更新：
立法會選舉今天（7日）摎行，身兼選委的多名演藝界人士到會展投票，包括歌手譚詠麟、藝人曾志偉、影星甄子丹等。其中，甄子丹談及大埔宏福苑火災，他說每天都很關心所有居民情況，除了表達哀悼，亦希望大家要團結一心協助他們，希望受影響家庭早日過平安日子。
甄子丹回應宏福苑火災：望大家要團結一心協助
選舉前夕發生宏福苑火災，身為全國政協委員的甄子丹表示，希望在這個氣氛下，大家團結一心為國家香港繼續努力，繼續將民生、經濟做到最好。他說每天都很關心所有居民情況，除了表達哀悼，亦希望大家要團結一心協助他們，希望受影響家庭早日過平安日子。
甄子丹盼保留香港電影特色 更多資源支持
對於下屆立法會的期望，甄子丹說政府一直都支持電影界，但希望在資金、資源上獲更多支持，同時可以在分配人手等細節上更仔細，並保留香港電影特色。
譚詠麟、曾志偉結伴投票
另外，本身是選委的歌手譚詠麟、藝人曾志偉，也一起到會展投票選出立法會議員。港區全國人大代表、歌手鄺美雲到會展投票，她表示，立法會審批議案等方面發揮重要作用，希望大家都積極投票，共同選出新一屆立法會議員。
莫華倫冀文化和藝術界爭取更多資源
著名男高音莫華倫認為選舉如期舉行是正確，形容氣氛很好。他希望選出的立法會議員能為文化和藝術界爭取更多資源，令香港的中外文化交流中心的地位更強。
立法會選舉｜上水邊境票站人流不斷 居佛山港人冀議員關注火災立法會選舉｜四大地產商「大孖沙」投票 李澤鉅：希望選舉成功啦立法會選舉投票率｜6小時兩功能界別已100% 上屆均非「百分百」立法會選舉｜林素蔚索償指控「講大話」 鄧肇峰：商業糾紛信法治立法會選舉｜廉署拘捕4男涉網上留言 煽惑他人不投票或投無效票立法會選舉｜黃碧嬌有否幫手拉票？ 陳克勤：她按自己方法進行立法會選舉｜民協主席廖成利投票：有一分熱、發一分光立法會選舉｜陸啟康嘆瀰漫憂愁「搞選舉難」 籲災民為香港走一步立法會選舉投票率｜「上半場」完結 新界西南最高 新界東北最低立法會選舉｜投票「心意謝卡」網上售$50 賣家：極具收藏價值