立法會選舉｜宏福苑災民為半日假投票　街坊盼新立會帶港人離陰霾

立法會選舉2025今日（7日）舉行，投票市民可獲心意卡，有企業向持心意卡員工提供「半日假」。有宏福苑居民連日頻撲到不同機構申領援助金、又跨區到錦上路察看即將入住的過渡性房屋，今日為了向公司「攞半日假」，特地抽出時間到大埔票站投票，嘆問：「大火咁耐，邊個（立法會議員）走出嚟幫過我哋？」另有大埔居民說，雖然公司沒有假期安排，但會盡公民責任投票，期望新一屆議員能改善民生、經濟等，帶領港人走出陰霾。



受大埔火災影響，區內三個立法會選舉票站有所更改，其中宏福苑選民的票站移至香港教師會李興貴中學。（夏家朗攝）

投票的市民可獲政府贈送的心意卡，有企業向持心意卡的員工提供「半日假」。此外，多個企業亦推出優惠，包括出示心意卡的選民可以半價購買戲票、有商場發放電子優惠券等。

李興貴中學附近設有來往廣福邨、港鐵大埔墟站的穿梭巴士，每10至15分鐘一班，政府應急隊人員在場。（夏家朗攝）

大埔香港教師會李興貴中學票站，是宏福苑選民的所屬票站，今早有多人前往投票。宏福苑居民、從事酒店業的陳先生不諱言，為了「攞半假」才投票，「大火咁耐，邊個（立法會議員）走出嚟幫過我哋？得義工、後生仔幫我哋。」他說雖然今日放假，但公司允許員工在一個月內申請補假。

未知何時能搬入過渡屋 最關注是住宿問題

陳先生暫時住在朋友位於大埔的屋企。他連日頻撲，到不同機構申領援助金，又「跨區」到錦上路江夏圍察看即將入住的過渡性房屋。他說該過渡性房屋暫時「咩都冇」，正陸續搬入傢俬、生活物資等，未知何時能搬入。他目前最關注的是住宿問題，因為影響生活。

大埔居民周小姐則說，公司沒有「半日假」安排，會在上班前投票。（何頴賢攝）

大埔居民期望新一屆議員多聆聽市民意見

大埔居民周小姐則說，公司沒有「半日假」安排，於是在上班前投票。她坦言宏福苑火災有影響心情，感到難過，不過未有影響投票意欲，希望「為香港出一分力，令香港越嚟越好」，期望新一屆議員多聆聽市民意見。對於不少企業推出心意卡優惠，她未有留意優惠詳情，但會考慮用於大埔區的食肆。

大埔居民馮先生稱，公司沒有「半日假」安排，趁着今日假期「盡公民責任」投票。（何頴賢攝）

蔡女士說會盡公民責任，視乎候選人對社區的貢獻而投票。（何頴賢攝）

有人為公民責任投票 盼新一屆立會帶領港人走出陰霾

大埔居民馮先生同樣稱，公司沒有「半日假」安排，趁着今日假期盡公民責任投票。他期望新一屆議員能改善民生、經濟等方面，帶領港人走出陰霾。不過，他認為心意卡優惠不會提升投票意欲，亦估計不會使用優惠，稱「留俾有需要嘅人」。

蔡女士同樣說今日盡公民責任投票，會視乎候選人對社區的貢獻而投票，期望新一屆議員為市民爭取更多福利，而在今次大埔火災後，她期望議員多關注大廈維修問題。對於心意卡優惠，她認為會稍為提升投票意欲，但未有了解優惠詳情，又說希望優惠能用於交通、醫療方面。