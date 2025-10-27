立法會選舉｜朱麗玲再選社福界獲狄志遠提名　冀為前線爭取資源

【立法會選舉2025】第八屆立法會選舉提名期步入第三個工作日。民建聯註冊社工朱麗玲今日（10月27日）到灣仔胡忠大廈遞交報名表，參選功能界別社會福利界議員。朱麗玲四年競逐該議席，敗給來自「泛民」陣營的狄志遠，但今次獲對方提名，她讚揚狄對業界作出眾多貢獻，並表示對自己的選情「非常之有信心」。



有消息指社聯行政總裁陳文宜亦會參選，若成事朱麗玲將再遇硬仗。被問及如何評估選情時，朱麗玲稱希望就促進資源優化和成本攤分提出新建議，以減低前線行政工作壓力。



10月27日，民建聯成員朱麗玲報名參選第八屆立法會，競逐社福界議席。（何夏怡攝）

四年前敗給狄志遠 朱麗玲讚對方任內做出眾多貢獻

社福界過往一直為「泛民」票倉，朱麗玲四年前參選，亦是敗給本屆議會唯一「非建制派」狄志遠，但後者已放棄競逐連任。朱麗玲透露，她今次參選獲得狄志遠提名。她對這名前對手任內表現予以肯定，指狄志遠為業界做出眾多貢獻，尤其是為弱勢社群發聲。她又強調，自己一直自己專注基層服務，與前線合作緊密，「狄博士今次提名係對我嘅肯定」。

社聯總裁陳文宜傳參選 朱麗玲避評估選情

據《香港01》了解，鑑於社福界對解決民生問題、推動由治及興的重要作用，有關方面十分關注其發展，希望業界可積極參加選舉與投票，令施政更積極對應民生關切。消息指社聯行政總裁陳文宜擬競逐社福界議席。她在業界工作30年，任職社聯19年，素有威望。

面對如此強勁的潛在對手，朱麗玲被問到會如何評估選情，在政綱上又有哪些優勝之處？她表示，業界一直面對服務壓力大的問題，她希望在促進資源優化和成本攤分方面提出新建議，以減低前線行政工作壓力。

她又表示，社福細分領域很多，包括兒童、長者、精神健康、傷健等，會在提名過程中陸續收集意見，目前正不斷整理政綱。

她強調，社會每日都面對不同問題，社福界亦積極處理新問題，前線經常在提供服務上推陳出新，亦有同內地有跨界別合作。

指業界較以往團結 能提出訴求

社福界運作生態近年發生明顯變化，現任社聯主席、選委界議員管浩鳴更牽頭成立了「香港社福界心連心大行動」，連繫本港不同社福機構。朱麗玲表示，業界有多元聲音，亦需要有良好的溝通協商平台。她形容，社福界這幾年可以「將同工嘅訴求講出嚟」，業界各個機構亦較以往團結、有朝氣。

