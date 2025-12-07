立法會選舉｜三大界別投票率均超上屆　社福界增逾倍「大翻身」

【立法會選舉2025】第八屆立法會選舉長16小時的投票時還剩不足一小時。選舉事務處更新數據，截至晚上9時30分，地區直選投票率已達30.43%，超過上屆全日投票率（30.20%）；投票人數增至1,257,039， 與上屆同時段相比少52,562人；與上屆總人數1,350,680相比，仍相差逾9萬人。



功能界別與選舉委員會界別投票率亦超過上屆，其中選委界投票率已達99.11%，較上屆全日多0.63個百分點；功能界別累計投票率38.09%，較上屆全日高5.87個百分點。上屆包圍的社福界「大翻身」，累計投票率已達43.66%，較上屆總投票率增加逾一倍。



立法會28個功能界別，共有60人角逐30個議席，其中以社福界競爭最激烈，樹仁大學社工系主任方富輝、民建聯區議員朱麗玲與社聯總裁陳文宜三人競逐該界別議席。社福界向來被視為泛民票倉，現任議員狄志遠更號稱本屆立法會唯一非建制派議員，該界別選票屬個人票，上屆投票率只有19.41%，為一眾功能界別中最低。

據《香港01》了解，今次換屆選舉，有關方面對社福界極為重視，認為該界別在解決民生問題、推動香港由治及興上發揮重要作用，故十分關注其發展，希望業界可積極參加選舉與投票，令施政更積極對應民生關切。

選舉結果顯示，社福界的強勁動員力收到成效，早在今日下午2時30分、即投票了7小時一半投票時間未到，投票率已達22.06%，超越上屆選舉最終投票率。