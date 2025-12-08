立法會選舉｜平均年齡降至50.9歲　較現屆細4.1歲　江旻憓最年輕

【立法會選舉2025】立法會換屆選舉周日（7日）舉行，現屆年過70歲的議員不再參選，新一屆議會有年輕化趨勢。根據《香港01》統計，議會平均年齡降至50.9歲，較現屆年輕4歲。最年輕的是旅遊界31歲江旻憓，最年長的是選委會67歲陳紹雄。地區直選的年輕面孔最多，有5人年齡為「三字頭」，包括贏得港島東議席的民建聯植潔鈴等。另有5人為65歲或以上，包括成功連任的選委會劉智鵬等。



根據《香港01》統計，議會平均年齡降至51歲，較現屆年輕4歲，最年輕的是旅遊界31歲江旻憓。（梁鵬威攝）

上屆平均年議55歲 最年輕議員35歲

翻查立法會截至今年10月數據，現屆立法會的平均年齡為55歲，當中最年輕的議員是35歲的工聯會陳穎欣，最年長的是76歲的自由黨張宇人。在90個議席之中，有12名議員年過70歲，全數不再參選下屆立法會選舉，包括立法會主席梁君彥、新民黨主席葉劉淑儀及副主席黎棟國等。外界紛紛關注下屆立法會議員是否有年輕化趨勢。

《香港01》統計當選新一屆立法會議員的年齡分佈。翻查候選人向選管會提交的資料，大部份人有提及年齡；部份候選人雖然無提供年齡，如選委會簡慧敏、經民聯梁美芬等，但記者從公開資料取得有關資訊。另有三名候選人未曾在任何公開資料中提及年齡，分別是社福界陳文宜、選委會鄧銘心及李家駒。因此，以下統計僅以已知年齡的87人作計算。

年紀最大67歲 地方直選平均年齡44.4歲

根據統計，新一屆立法會議員的平均年齡為50.9歲，較上屆年輕4.1歲。年齡最輕的是旅遊界31歲江旻憓，最年長的是選委會67歲陳紹雄，沒有議員年過七十。地方直選的平均年齡為44.4歲；功能界別平均52.1歲；選委會平均53.3歲。

87人當中，有8人年齡為「三字頭」，當中地區直選的年輕面孔最多，有5人年齡介乎35至39歲，包括港島東植潔鈴、新界西南陳穎欣及郭芙蓉等；沒有地區直選議員年過六十。另外，87人中有5人年齡為65歲或以上，其中4人屬於選委會，分別是劉智鵬、黃錦輝、陳紹雄及梁美芬。

在會展的點票中心，工作人員點票。（梁鵬威攝）

+ 6

地區直選20人當選名單：

香港島東：吳秋北、植潔鈴*

香港島西：陳家珮、陳學鋒

九龍東：鄧家彪、張培剛*

九龍西：梁文廣、鄭泳舜

九龍中：楊永杰、李慧琼

新界東南：葉傲冬*、方國珊*

新界北：譚鎮國*、姚銘*

新界西北：周浩鼎、莊豪鋒*

新界西南：陳穎欣、郭芙蓉*

新界東北：陳克勤、李梓敬

*為首次當選者



功能界別30人當選名單：

鄉議局：劉業強

漁農界：陳博智*

保險界：陳沛良

航運交通界：林銘鋒*

教育界：鄧飛

法律界：陳曉峰*

會計界：吳錦華*

醫療衞生界：林哲玄

工程界：卜國明*

建測規園界：劉文君*

勞工界：周小松、李廣宇*、林偉江*

社會福利界：陳文宜*

地產及建造界：黃浩明*

旅遊界：江旻憓*

商界（第一）：林偉全*

商界（第二）：姚祖輝*

商界（第三）：嚴剛

工業界（第一）：黃永威*

工業界（第二）：吳永嘉

金融界：陳振英

金融服務界：李惟宏

體演文出界：霍啟剛

進出口界：鍾奇峰*

紡織及製衣界：陳祖恒

批發及零售界：邵家輝

科技創新界：邱達根

飲食界：梁進*

港區人大政協界：陳勇

*為首次當選者



選委會界別40人當選名單：

姚柏良；李家駒*；

文頴怡*；吳傑莊；

伍煥杰*；劉智鵬；

鄧銘心*；樓家強*；

范凱傑*；蘇紹聰*；

洪錦鉉*；何俊賢；

管浩鳴；吳英鵬*；

黃錦輝；陳永光；

李鎮強；何君堯；

林筱魯；陳恒鑌；

何敬康；魏明德*；

范駿華*；陳宗彝*；

陳凱欣；梁子穎；

葛珮帆；朱立威*；

陳紹雄；林琳；

莊家彬*；李浩然；

林振昇；黃國；

黃錦良*；簡慧敏；

梁美芬；陳曼琪；

陳祖光*；陳仲尼；

*為首次當選者

