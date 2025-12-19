撰文指江旻憓「輕鬆拿議席」　湯家驊稱非針對：提醒為市民服務

【立法會選舉2025】新一屆立法會議員不足兩個星期就會履新，行政會議成員湯家驊今日不點名比較兩名最受矚目的新議員——空降旅遊界的巴黎奧女子重劍金牌得主江旻憓，以及第六次參選終圓立法會議員的方國珊，指選舉受有三大因素影響，當選與落選「不一定與才能相關」。



湯家驊接受《香港01》訪問時解釋，發表這篇文章「絕對不是」對江旻憓當選有保留，「只是覺得同人不同命」。他表示，自己參加選舉三次，每次過程都「是很大挑戰」，看報章覺得江旻憓「比較輕鬆」。不過，他強調自己只是想指出議員要知道怎麼利用自己的位置為市民服務。



12月11日，候任立法會議員到立法會會議室上「雞精班」了解立法會運作。圖為江旻憓。（廖雁雄攝）

選舉受三因素影響：知名度、時勢與形象

湯家驊在社交平台以「劍后與票后」為題發文，開門見山指出「劍后」氣定神閒，輕輕鬆鬆取下議席，「票后」則是花了近廿年於地區工作，多次嘗試才首度奪得議席。他反問道：這便是選舉？

他隨即分析，選舉遊戲受三大因素影響。首先是知名度。他直言，沒有多少人會細看候選人的政綱作比較，「環看世界，當選的不乏演員或選民熟悉的人士，便是這個原因」。

新界東南選區的「專業動力」方國珊以58,828票，成為地方選區的「票后」。（夏家朗攝）

其次是時勢，他以特朗普為例指，美國選民明知他是一個壞人，也「兩害取其輕」，背後是制度限制。

湯家驊繼而指出，形象也很重要，外表誠懇和平易近人的候選人有一定的優勢，拘謹小心的候選人則往往有拒人於千里的感覺。

湯家驊

他總結道，「選舉便是這樣，縱有滿腹經綸、愛國如命，也會因為缺乏天時、地理、人和而飲恨政壇」。

對比江旻憓與方國珊：未來4年是試金石

湯家驊在文中解釋，他並非說當選的人沒有才能，只是想指出當選或落選的原因不一定與才能相關，輕輕鬆鬆拿下議席不等於他日後不能成為稱職的議員，辛苦耕耘回來的地區經驗也需要轉化為整體社會利益，才算對得起選民。他強調，未來4年是試金石，希望議員不會辜負社會對你們的期望。

接受《香港01》訪問時，他多次指文章不是針對江旻憓和方國珊個人，「輕鬆也好、辛苦也好，要知道怎麼利用自己的位置為市民服務」。他強調，「新當選議員四年任期，要跨越兩屆政府，一定要記得不是哪個界別、哪個區的議員，而是香港的議員，香港利益高於一切。」

有「滿腹經綸、愛國如命」者飲恨 湯家驊：選舉必然情況

對於今次選舉是否有文章中提到「縱有滿腹經綸、愛國如命，也會因為缺乏天時、地理、人和而飲恨政壇」的參選人，他指相信一定有，但主要是為了安慰落選人，「有時候不是選民覺得你沒才能，只是沒機會知道，這就是社會現實」，並指只要是選舉制度就會出現這種情況。

他又表示，希望新任議員上台後處理大埔火災問題，「不用等調查結果，合力做好這件事」，被問及詳細建議時，他則指「應由他們集思廣益，不應該把我的看法加在眾多議員頭上，這樣對他們不尊重」。