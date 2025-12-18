立法會G19重組變17人　招攬7新丁　霍啟剛任新召集人

第八屆立法會將於明年1月1日開始運作，由無黨派議員組成的協作平台「G19」今日（18日）宣布重組，除了10名成功連任的原有議員外，另有7名新當選議員加入。功能界別體育、演藝、文化及出版界議員霍啟剛將擔任召集人。



今年2月，立法會G19的十八名議員有關預算案的共同倡議，聚焦檢討公營機構開支、效率和人手（G19議員提供）

G19是什麼？

G19在第七屆立法會初期成立，最初由19名議員組成，故名為「G19」。其中一名成員黃元山後來加入特區政府，擔任特首政策組組長，成員人數減至18人，但名稱維持不變。

早前立法會換屆選舉前出現棄選潮，G19遭遇重創，多名年長的成員不尋求連任，包括原召集人謝偉銓、建制派「班長」廖長江另外兩名資深議員陳健波與馬逢國，另有四名只擔任一屆的選委屆議員周交港、洪雯、梁毓偉與譚岳衡退場。

10月22日，立法會最後一個會議。即將告別議會的G19召集人謝偉銓與記者握手。（廖雁雄攝）

新一屆立法會G19有哪些議員？

新一屆議會選出後，除了政黨人數變化外，G19與C15＋這兩個由獨立議員組成的政治版塊何去何從亦受關注。G19今日率先公布重組結果，新一屆立法會的「G19」成員人數減至17人，當中10人為原有成員，7人為新加入的議員。

若按界別劃分，成員中有9人來自功能界別，8人來自選舉委員會界別。

功能界別連任議員包括 陳振英（金融界）、李惟宏（金融服務界）、邱達根（科技創新界）、陳沛良（保險界）、霍啟剛（體育、演藝、文化及出版界）、嚴剛（商界（第三））； 新任議員有林銘鋒（航運交通界）、姚祖輝（商界（第二））、鍾奇峰（進出口界）。

選委界別連任議員為姚柏良（原為旅遊界議員）、簡慧敏、李浩然、陳曼琪；新任議員有 李家駒、吳英鵬、莊家彬、樓家強。

體演文出界議員霍啟剛擔任G19新召集人。（羅國輝攝/資料圖片）

雖然人數減少，但G19決定繼續沿用原名稱，並且不設立中文名稱。其定位為專業獨立、務實理性、愛國愛港的非政黨及非綑綁投票合作平台，核心目標是加強成員之間的溝通與協作、共享資源以提升議政效益

除了霍啟剛擔任新召集人外，平台亦設立三名副召集人，分別由姚柏良、簡慧敏及李浩然擔任。

議員為何組建協作平台？

G19同時透露，將與工聯會7名議員、勞聯兩名議員及實政圓桌的莊豪鋒，合組了一張27人的名單。根據立法會《議事規則》，每個事務委員會的上限為20人，議員若增加加入委員會機會，最好方法是「埋堆」或自行組隊，立法會秘書處會按每張名單人數分配相應委員會席位數量。