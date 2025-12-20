中九龍繞道｜油麻地段明早10時正式通車　陳美寶將主持通車儀式

中九龍繞道（油麻地段）明早（21日）10時正式通車，運輸及物流局局長陳美寶將於早上約9時主持通車儀式。中九龍繞道（油麻地段）開通時不收費，並會於2026年中九龍繞道包括九龍灣段全線通車時，才開始實施收費。



中九龍繞道（油麻地段）/中九龍繞道油麻地段貫通西九龍油麻地至東九龍啟德和九龍灣一帶，12月21日通車。（廖雁雄攝）

陳美寶明早約9時將主持中九龍繞道（油麻地段）通車儀式，其他主禮嘉賓包括交通諮詢委員會主席黃仕進、運輸及物流局常任秘書長丘卓恒、路政署署長邱國鼎、運輸署署長李頌恩、運輸及物流局副秘書長黃珮玟及路政署主要工程管理處處長伍偉康。

9月21日，運輸及物流局局長陳美寶出席《施政報告》政策記者會。（資料圖片/夏家朗攝）

中九龍繞道（油麻地段）開通時不需收費，並會於2026年中九龍繞道包括九龍灣段全線通車時，才開始實施收費。其西面出入口連接油麻地交匯處，駕駛者可經海寶路、西九龍公路及連翔道，來往西區、葵涌、大嶼山、長沙灣、油麻地及尖沙咀等各區。

至於東面出入口則接駁啟德交匯處及九龍灣道路網，駕駛者可經承啟道、啟祥道及啟福道，來往啟德體育園、九龍灣、觀塘及啟德郵輪碼頭等。

中九龍繞道（油麻地段）開通時不需收費，並會於2026年中九龍繞道包括九龍灣段全線通車時，才開始實施收費。（中九龍繞道（油麻地段）網頁圖片）

此外，中九龍繞道（油麻地段）將連接未來中九龍繞道（九龍灣段）以及將軍澳—藍田隧道組成六號幹線。