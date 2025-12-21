中九龍繞道｜油麻地段今通車　陳美寶：火災後運輸基建不能停下來

中九龍繞道（油麻地段）今早（21日）10時正式通車前，運輸及物流局局長陳美寶主持通車儀式。她致辭時說，繞道穿過九龍區鬧市地底、經過港鐵七條線路，團隊克服多項工程挑戰及疫情，才令繞道如期通車，形容發揮了香港精神。她又提到宏福苑火災後要復常，但社會發展及經濟不能「停落嚟」，尤其是基建及運輸，因為能帶動社區命脈能夠暢順流轉。



油麻地段通車初期免費，經繞道由油麻地前往九龍灣的車程，由30分鐘縮短至5分鐘；九龍灣來往西九龍公路，預計行車距離7公里，需時約7分鐘。



中九龍繞道（油麻地段）12月21日早上10時通車前，運輸及物流局局長陳美寶主持通車儀式（鄭子峰攝）

中九龍繞道（油麻地段）12月21日早上10時通車前，運輸及物流局局長陳美寶與一眾新舊議員及行政會議非官守成員率先坐開篷巴士途經繞道。（鄭子峰攝）

陳美寶：工程克服不少挑戰 受到廣泛認同

陳美寶致辭時表示，中九龍繞道有三個特色——上天、.下地、出海，涉及隧道爆破，天橋，又提到繞道穿過九龍區不同鬧市的地底、港鐵七條線路，建造過程間做了多達2400次爆破，部分爆破更只有15分鐘工程時間，克服了不少挑戰。項目使用多個先進技術，例如智慧工地管理平台，工程至今已獲100個獎項，受到不同業界廣泛認同。

她說在建造過程中，當局與區議員、街坊等有很多溝通，將玉器市場、醫院等先做好重置才開始工程，並將走線繞過油麻地警署等。

運輸及物流局局長陳美寶於中九龍繞道（油麻地段）通車儀式上表示，工程克服了多項挑戰。（鄭子峰攝）

陳：大火後復原 社會發展不能停下來

陳美寶說，中九龍繞道油麻地段的落成殊不簡單，是經歷無數工程師的汗水及努力，才能夠做到通車。團隊亦克服疫情挑戰，她形容這種不屈不撓的精神，加上工程團隊在設計發興建時的「匠心精神」，都是香港的精神。

她提到近日的宏福苑大火，感到十分痛心，現時要經歷大火後的復原，社會發展經濟不能停下來，尤其是基建。

近日我哋社會經歷大火，我哋係非常之心痛，亦係好痛心，而家我哋要經歷大火後之後嘅復原、復常，但我哋社會嘅發展同經濟，係唔能夠停落嚟，尤其是基建。交通運輸同基建，係要做到基建先行，製造運力，從而帶動社區嘅命脈能夠暢順流轉。 陳美寶

運輸及物流局局長陳美寶提到對近日宏福苑大火感到十分痛心，現時要經歷大火後的復原，社會發展經濟不能停下來，尤其是基建。（鄭子峰攝）

八條巴士路線駛經繞道 市民可享受基建好處

兩間巴士公司已安排8條巴士路綫駛經中九龍繞道，3條為新設路線，另外5條為現有路線改經繞道。陳美寶指市民可以享受到基建令路程時間大大縮短的好處，由油麻地到啟德的時間由以往30分鐘大大縮減至5分鐘。

中九龍繞道（油麻地段）12月21日早上10時通車前，運輸及物流局局長陳美寶主持通車儀式（鄭子峰攝）

中九龍繞道（油麻地段）12月21日早上10時通車。（鄭子峰攝）

繞道貫通油麻地至九龍灣

中九龍繞道（油麻地段）通車初時不需收費，並會於2026年中九龍繞道包括九龍灣段全線通車時，才開始實施收費。其西面出入口連接油麻地交匯處，駕駛者可經海寶路、西九龍公路及連翔道，來往西區、葵涌、大嶼山、長沙灣、油麻地及尖沙咀等各區。

至於東面出入口則接駁啟德交匯處及九龍灣道路網，駕駛者可經承啟道、啟祥道及啟福道，來往啟德體育園、九龍灣、觀塘及啟德郵輪碼頭等。

中九龍繞道（油麻地段）開通時不需收費，並會於2026年中九龍繞道包括九龍灣段全線通車時，才開始實施收費。（中九龍繞道（油麻地段）網頁圖片）

中九龍繞道（油麻地段）全長4.7公里，採用雙程三線分隔車道的設計，車速限制為每小時80公里。經繞道由油麻地前往九龍灣的車程，由30分鐘縮短至5分鐘；由九龍灣啟祥道往西九龍公路近奧運站，預計行車距離7公里，需時約7分鐘。

由九龍灣啟祥道往西九龍公路近奧運站，預計行車距離7公里，需時約7分鐘。（路政署網站截圖）

▼ 中九龍繞道駕駛指南 ▼

