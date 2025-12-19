中九龍繞道｜油麻地段周日通車　櫻桃街進入連翔道路口將開放使用

中九龍繞道（油麻地段）將於本周日（21日）通車。運輸署今（19日）在社交平台表示，一直有留意西隧及西九龍公路的交通情況，為提升區內交通容量，上月底已於西隧港島出口往中上環方向增建行車線至共三線；而為配合工程，目前在西九龍公路南行尖沙咀出口支路臨時佔用了的一條行車線，將在通車當日移除有關安排，並會重開。另外，油尖旺區內的相關道路改善工程亦陸續完成，區內道路已大致回復工程前的狀況，櫻桃街進入連翔道的路口，將在繞道通車前被擴闊及開放使用。



西隧港島出口往中上環方向增建一行車線。（運輸署Facebook圖片）

進入中九龍繞道支路的行車線擴展至兩條。（運輸署Facebook圖片）

運輸署在社交平台Facebook表示，一直有留意西隧及西九龍公路的交通情況，為提升區內交通容量，上月底已於西隧港島出口往中上環方向增建行車線至三條線，疏導隧道車輛能力大幅提升，並指新增行車線投入服務近三星期，上午繁忙時間西隧港島出口及九龍入口車流，以及西九龍公路南行近西隧入口交通明顯改善。

同時，為配合繞道工程，目前在西九龍公路南行尖沙咀出口支路實施臨時交通安排，佔用了一條行車線。當繞道星期日通車時，此臨時安排將會移除，封閉的行車線會重開。另外，當車輛進入繞道支路後，行車線數目會隨車輛往前由一條逐漸擴展至兩條️。

甘肅街的道路改善工程已完成並已移走相對的臨時交通措施。（運輸署圖片）

另外，除繞道主體工程外️，油尖旺區內的相關道路改善工程亦陸續完成，並移走道路圍封。例如甘肅街的工程已於上月完成，新的行車道與行人路已開放使用；又例如櫻桃街進入連翔道的路口，亦將在繞道通車前被擴闊及開放使用。區內道路已大致回復工程前的狀況。

署方預計繞道通車後，現時由西九龍公路南行尖沙咀出口支路離開，經佐敦道️、柯士甸道或加士居道天橋前往東九龍的車輛，部份會改用繞道，進一步紓緩尖沙咀出口支路及上述區內道路的交通。

利用可變訊息顯示屏提供交通資訊，讓駕駛者盡快選擇合適路線出行。（運輸署Facebook圖片）

運輸署指，繞道通車後，將密切監察有關情況，在有需要的情況下，透過已設置在適當位置的可變訊息顯示屏，分享最新交通情況，並透過電台廣播及「香港出行易」流動應用程式，提供即時交通資訊，讓駕駛者可因應實際交通情況，選擇合適路線️。