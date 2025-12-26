梁振英逛金魚街遇好人好事　誤用40歐元找數　時隔數月獲原銀奉還

聖誕節拆禮物日，全國政協副主席、前特首梁振英收到一份特別「禮物」。他在社交平台透露，數月前到旺角金魚街購物時，誤用兩張20歐元紙幣找數，今日再到同一商舖時，獲店主把錢退遇。



梁振英用「好人好事」形容自己這段遭遇。他說，幾個月前到金魚街買水草時，一時大意將兩張面額20歐元的鈔票當港幣交給店主。今天早上他再去同一商店買金魚，店主將歐元退回給他。

全國政協副主席梁振英。

按目前匯價計算，梁振英找數的40歐元相當於366港元，而翻查資料，20歐元紙幣的色調與20港元紙幣，稍不留神確實可能搞錯。

梁振英愛好養魚 曾稱逛金魚街可以有很大收穫

養魚是梁振英其中一個愛好，他曾形容養魚是很好的生活教育教材，向同道中人推薦稱，有空的時候去金魚街逛一逛，可以有很大收穫。