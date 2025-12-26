立法會｜何敬康煲劇感悟家風與議員使命：深入基層解決問題

以1940年代澳門為背景的抗戰電視劇《風與潮》近日在內地與澳門熱播，劇中主角何賢的孫兒、立法會議員何敬康也成為追劇族。他今日（12月26日）發表2000字長文，詳談看完這套總共31集的連續劇的感受，稱從祖父那一代人的愛國情懷體悟到，作為立法會議員，必須深入基層，傾聽市民聲音，推動發展經濟、改善民生的各項政策，解決社會深層次問題，讓愛國愛港精神擁有最堅實的社會基礎。



何敬康參與電視劇《風與潮》觀影交流會。（何敬康facebook）

《風與潮》列官方抗戰題材重點項目 周星馳有份投資

《風與潮》由中央廣播電視總台、愛奇藝及本港影星周星馳旗下比高集團等聯合出品，屬國家廣電總局抗戰題材重點項目。劇集講述1941年香港淪陷後，由於澳葡政府奉行中立政策，澳門沒有被日本軍事佔領，但卻成為「孤島」，當地華人領袖何賢與中共地下黨人及愛國華商馬萬祺等人協力建立地下運輸線，支援抗戰的事蹟。

《風與潮》劇照（微博@電視劇風與潮）

何賢家族與崔德祺、馬萬祺家族合稱「澳門三大家族」，他育有六子七女，其中一名兒子何厚鏵是澳門特區首任行政長官，亦是何敬康的叔父。何敬康表示，對他來說，觀看這部電視劇，「是一場跨越八十多年、直達心靈深處對話的開始」。

何敬康：傳承在於用行動證明自己

他形容，作為後人，他從電視劇中看到了一個立體、溫暖的祖父，亦體會到祖母內柔內剛，無比的堅強和包容。他憶述，媽媽早在他小時候已告訴他，祖母是一位當家，「你第時搵老婆一定要搵個可以當起頭家既人，知唔知道！」

12月7日，新民黨選委界參選人何敬康早上在會展見記者。（何夏怡攝）

何敬康表示，觀看《風與潮》對他來說是一次深刻的精神洗禮和職責重溫，傳承在於「用行動來證明自己」，祖父熱心社會公益的一生啟發他，在立法會的平台上也必須深入基層，傾聽市民聲音，推動發展經濟、改善民生的各項政策，解決社會深層次問題，讓愛國愛港精神擁有最堅實的社會基礎。