方國珊專訪｜十七年磨一劍走出社區　信自己具大局觀迎新挑戰

被稱為「哪吒」的西貢區議員方國珊，在立法會選舉的跑道上屢敗屢戰，終於在第六次參選時打破宿命。「十七年磨一劍」的勵志歷程背後存有不少辛酸故事。方國珊接受《香港01》訪問時亦不時哽咽，屢次對家人、「契爺」「契媽」表達感恩，當然不忘感謝選民與她創造「奇蹟」，直言「多謝佢哋冇放棄方國珊」，今次總算有個交代。



從深耕社區到成為「雙料議員」，方國珊近二十年的政治生涯將迎來更大挑戰。她在選後已表明，未來任重道遠，而她會繼續重點關注民生議題，希望可以善用立法會角色，務實地為市民解決問題，當務之急是協助推進宏福苑火災各項善後工作。



方國珊12月13日到寶琳站謝票，跟不少街坊握手擁抱道謝，不少人主動走來恭喜她終於當選立法會議員。（廖雁雄攝）

六戰立法會終勝出 票數「逆市」上升

自2008年起的立法會選舉、補選，方國珊幾乎從不缺席，惟過去五次均鎩羽而歸。2021年，她因家庭理由未有參選，派出「徒弟」林素蔚代表其智庫「專業動力」出戰，以38,214票取得新界東南第二席，民建聯林世榮則以82,595票高票當選。

今屆選舉地區直選競爭遠較四年前激烈，一眾競逐連任的議員得票均下跌。其中，民建聯改派秘書長葉傲冬「跨區」在新界東南參選，得票大跌至26,250。相比之下，方國珊親自披甲上陣，面對三大政黨與另一名「徒弟」張美雄夾擊，仍以58,828票勝出，成為本屆選舉地區直選「票后」。

候任立法會議員方國珊第六度參選終成功當選，她形容過往每次落選都是「逆境」，因為要投入大量資源，而她的「姑婆本」並不多。（廖雁雄攝）

多謝選民支持 徒弟出戰屬激勵

被問及當選感受。她先感謝選民「用腳行去」票站支持，形容是莫大恩惠。自言參選第六次才入到議會，當然感觸良多、百感交集，亦不忘感謝家人，指大家多年來沒有放棄她，今次總算有交代。

有人緊張方國珊會否當選，不辭勞苦由上海搭飛機嚟......見到我勤力揼石仔，為咗我登記做選民。 立法會新界東南候任議員方國珊

回顧今次選舉，方國珊形容，有「徒弟」出戰對她而言是激勵，認為變相多了更多選民投票。她在競選期間已曾向《香港01》指出，大黨有鐵票，她卻既沒有政黨作後盾，亦缺乏充裕資源，只能將勤補絀。

候任立法會議員方國珊第六度參選終成功當選，她說最遺憾是父母已經離世，未能看到她當選一刻，不禁哽咽落淚。（廖雁雄攝）

紮根社區十七載 「哪吒」性格實事求是

方國珊早在2004年已加入自由黨，2008年首次參選立法會，正式排在自由黨名單中出戰，但到2010年，她因理念不合退黨，創立地區智庫「專業動力」。

2008年也是她獲委任為區議員的年份，此後由委任轉直選，紮根將軍澳與西貢區十數載。她在區政上最為人熟知的印象是積極跟進交通問題，她曾舉例道，無論是爭取港鐵加密班次還是推動將軍澳137區興建首條公路等，都是由專業動力率先提出並帶領居民向政府爭取。

方國珊表示，父母在生時未能見證她當選，實屬遺憾。（廖雁雄攝）

作為區議員，方國珊予人形象是敢衝敢言，她亦自言並非「完全聽話」的議員。其作風令不少人聯想起她年輕時曾飾演的角色「哪吒」，而這種硬朗作風，讓她在地區積累了深厚的民意基礎。

方國珊12月13日到寶琳站謝票，跟不少街坊握手擁抱道謝，不少人主動走來恭喜她終於當選立法會議員。（廖雁雄攝）

宏福苑火災善後成急務 冀修訂消防條例

成功晉身立法會後，方國珊將成為「雙料議員」，外界關注她如何分配時間。她表示，理解立法會開會時間較長，希望可以在不同的事務委員會內幫助市民解決問題，亦會透過專業動力反映意見。

在具體政策規劃上，工程師出身的她目標清晰。她選後首次接受訪問時，她形容「民生訴求很清晰」，指當務之急是協助賑災、救災，例如幫助大埔宏福苑災民恢復家園。更長遠的目標，是推動盡快修訂《消防安全條例》，以更完善的法規保障市民財產安全。此外，她亦會繼續關注新界東南的交通配套規劃，將地區聲音直接帶入議會。

從政多年自言有成長 更有大局觀

回顧近二十年的政治生涯，由演藝圈踏入政壇，由屢敗屢戰到高票當選，方國珊自言有所成長。她說，自小性格正直，覺得公義的事就會義無反顧去做，但累積經驗後，更增添了一份「大局觀」。