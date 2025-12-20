莊豪鋒專訪｜八九成選票「來自田北辰」：不創新定位、只傳承DNA

新一屆立法會議員將於明年1月1日履新，在實政圓桌召集人田北辰大力支持下，其地區總幹事莊豪鋒在新界西北地區直選中以逾3萬票勝出，順利為這個「一人政黨」成功延續「香火」。莊豪鋒接受《香港01》專訪開門見山稱，「我猜應該八九成選票都是（投給）田生的」。更直言最重要是傳承田北辰個人風格，強調「不會特別創造個人特色」，矢言將田北辰「是其是，非其非」的務實風格內化為實政圓桌的基因，目標是讓「實政圓桌」的名氣超越個人光環。



首次參選的莊豪鋒在新界西北地區直選中獲得34,756票，當選立法會議員。2023年，他在屯門西選區參選區議會，但最終未能當選。（羅國輝攝）

莊豪鋒談跟隨田北辰初心：覺得他很有趣

起初，莊豪鋒作為田北辰政治助理加入實政圓桌，他笑言是因為「好奇心」：「我看過《窮富翁大作戰》（田北辰早年參加的一個探討香港結構性貧窮的真人秀），對田議員很仰慕，覺得他很有趣，想多接觸一點。」他指當時加入實政圓桌並沒有自己的理念，「很受田生的影響，後來覺得這個理念是對香港最好的，應該傳承下去」。七年間，他體會到從政者的影響力之大，這份實質的成就感，成為他繼續從政的動力。

一句話、一通電話、一封信，就能幫助一個家庭 實政圓桌莊豪鋒

今年，年齡已過「七十大限」的田北辰宣布不參加第八屆立法會選舉，形容「趁還有人跟你，見好就收，讓理念行多一步」，將自己創立的實政圓桌未來命運押在莊豪鋒身上。莊豪鋒最終以34,756票取得新界西北其中一個議席，較四年前田北辰得票僅少約5,000。相比之下，同區成功連任的民建聯議員周浩鼎，得票雖有42,347， 但較上屆少了超過一半。

對於莊豪鋒取得的成績，田北辰也直呼「意想不到」。然而，「政治光環」的餘熱往往難以長久，莊豪鋒缺乏田北辰的商人和前九鐵主席等經歷，未來能否「接棒」其強烈的個人風格和政治地位，能否切實回應新界西北民眾的信任，為政黨「行多一步」，都將在聚光燈下讓選民審視。他深知這一點，當選一周後接受訪問時仍表示緊張，「我知道很多市民對我很有期望，尤其是大家已經很認同田議員，對我未來的工作有比較，對我來說壓力很大」

怕自己做得不好，令田議員和支持我們的人失望。 實政圓桌莊豪鋒

只有「田北辰接班人」可讓人清楚「我是誰」

對於三萬多張選票，莊豪鋒坦言猜測「有八九成都是田生的」，「我們很清楚，我不是區議員、不是立法會議員，唯一可以讓人清楚我是誰、我接下來做什麼的，就是『田北辰的接班人』」。至於是否需要在未來四年展現出不同於田北辰的定位和風格，他直言「不會特別創造個人特色」，並認同且一定會傳承田北辰「是其是，非其非」、「手口一致」的風格。

會否擔心被說「垂簾聽政」？他直言「絕對不會」，指田北辰的想法和建議「不是一個人炮製出來的，是透過整個團隊共同商討，大家是代表實政圓桌出聲」，笑言「如果大家的理據很強烈，他也可以聽我們說話」。

「地區的議題基本上全部都是我提出的，田生透過他的人脈推進」，包括增加巴士路線、打擊人行道踩單車、幫屋邨增加櫃員機，「雖然是民生小事，但和生活息息相關」。不過，他強調這些的議題的推進，都需要靠田北辰的「信和簽名」。

冀未來四年把實政圓桌名氣「打出來」

「這麼多年過去，田議員的身份很突出，但大家都不熟悉這個組織」，莊豪鋒指未來四年的目標是和田北辰一起把「實政圓桌」的名氣打出來，「以後大家不會只想到田議員是誰，不需要特別想起莊豪鋒是誰，只需要想起實政圓桌是誰。」他認為，最重要的事情是將田北辰個人風格融入實政圓桌，若未來有黨友出來參選，大家都會知道其風格如何。

除了田北辰之外，莊豪鋒認為服務社區工作中獲得的市民鼓勵和支持是其從政的最大信心，「田生給了我指路明燈，而他們是給我繼續向前走的一個動力」。他形容田北辰今次交棒決定正確，自己在心理上和能力上都準備好了接任，未來四年，將會用自己的能力、作風、政績證明給市民看是否值得其支持。