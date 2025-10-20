內會年結｜今年審議31政府法案　僅同性伴侶登記草案被否決

立法會內務委員會主席李慧琼與副主席陳健波今日召開記者會，總結2025年會期工作。兩人強調，內會在今屆立法會中高效運作，今年共舉行31次會議，審議31項政府法案及2項議員法案，除了《同性伴侶關係登記條例草案》未獲通過外，其餘法案均成功落實，連同上年提交的11項法案，今年共有43項法案獲立法會通過。



兩人亦就議事效率與未來規劃回應提問。李慧琼被問及會否競逐來屆立法會主席一職，她回應稱「先做好選舉工作，才能有下一步計劃」。



陳健波表示，本年度共有十個研究政策事宜的小組委員會完成工作，其中七個隸屬於內務委員會，另外三個則在事務委員會轄下成立。研究了人口政策等多個領域。（王晉璇攝）

全年累計通過43項法案 展現立法效率

內會副主席陳健波指出，「今個會期內務委員會一共舉行咗31次內務委員會會議」，審議31項政府法案及兩項議員法案。他特別說明：「除《同性伴侶關係登記條例草案》二讀被否決外，其餘30項政府法案同兩項議員法案已經獲得立法會通過。」全年累計通過43項法案，展現立法效率。

他續指，內務委員會在本會期共成立27個法案委員會深入審議，陳健波以自身經驗举例：「包括由本人擔任主席，志在加強打擊滥用公屋的《2025年房屋修訂條例草案》。」此外，內會已審議超過200項附屬法例及其他文書，成立11個研究附屬法例小組委員會。他強調國家安全相關法例的急迫性：「由於國家安全風險可能系突如其來，特區有憲制責任尽早完成維護國家安全條例附屬法例的工作。」

李慧琼指出，本屆內務委員會通過議事規則改革方案，重點完善議員離職制度及行為守則，相關措施將於第八屆立法會任期實施，提升議會透明度與效率。（王晉璇攝）

本屆合共通過130項法案 較上屆多六成

內會主席李慧琼表示，在完善特區選舉制度以及全面落實愛國者治港原則後的首屆立法會四年中，「立法機關與行政機關保持良性互動，助力政府深化改革，加快社會經濟發展以民生福祉為依歸」。她特別指出：「大部分政府法案喺今年4月底前已經提交立法會，讓議員有較為充分時間了解法案內容。」本年度通過的41項政府法案中，「85%喺今年7月底前已經獲得通過」。

回顧本屆立法會成果，李慧琼說：「第七屆立法會四年會期一共通過咗130項法案，比第六屆立法會同期多出咗49項，即系60%。」另外，政府接受議員意見並轉為修正案高達五成，「係歷屆之冠」。她強調行政立法互動成效：「透過前廳交流會、答問會，議員同官員就各項議題交換意見，令政府施政更加貼地。」

李慧琼：審議時間不能衡量監督力度

有傳媒指出審議時間相較上屆少了一半，是否能履行監察功能。李慧琼強調，「不能用審議時間衡量和判斷監督力度」，並解釋「過去有部分別有用心的議員『拉布』（故意拖延議案），也用點算法人數作為主要『拉布工具』」，強調「點算法定人數不是監督職能」，而今屆議員建議數量與政府接納率均提升。

被問及下屆立法會主席人選，李慧琼表示：「全國人大常委會委員工作與議員工作同樣重要，先做好選舉工作，才能有下一步計劃」，認為「太早說這件事唔聚焦」。

早前宣布不參選下屆立法會選舉的陳健波則笑問「點解冇人問我對將來議員的期望」，指自己有時候作為議員「都唔係好開心」，因為經常收到KOL批評，「希望立法會能說好立法會故事，市民真的明白立法會在做什麼，政府早點吸納議員意見。」