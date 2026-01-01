卓永興憶因TVB警匪「神劇」《CID》入警隊　離開竟與鄧炳強有關？

警匪片一直深受歷任「一哥」鍾情，鄧炳強、蕭澤頤等警務處前處長都曾公開表示受警匪片影響而加入警隊，曾為警隊成員的政務司副司長卓永興原來亦是其中一員。他今日（1日）出席舊油麻地警署展覽開幕儀式時透露，高中時因無綫電影警匪「神劇」《CID》（刑事偵緝處簡稱）啟發而投考警隊。不過他說可能在CID訓練班表現欠佳，最終無法加入CID。



卓永興笑言，當年已感覺到「長江後浪推前浪」，故1984年離開警隊，轉投政務職系。「後浪」是誰？卓永興指，是在他離開警隊三年後入職、現為保安局局長的鄧炳強，形容「我都無得企，咁我快啲走，就離開警隊」。



政務司副司長卓永興今日出席開幕僚式時笑言，離開警隊是因為感受到「長江後浪推前浪」。（鄭子峰攝）

「油蔴地警署光影之旅」展覽開幕儀式今日舉行，政務司副司長卓永興（右）、保安局局長鄧炳強（中）、警務處署長周一鳴（左）三位警隊「師兄弟」都有出席。（鄭子峰攝）

「油蔴地警署光影之旅」展覽明日起開放給公眾參觀，開幕儀式今日舉行。 （鄭子峰攝）

卓永興：元旦日表演「脫稿」致辭

「油蔴地警署光影之旅」展覽明日（2日）起將開放公眾參觀，開幕儀式今日（1日）舉行，政務司副司長卓永興、文化體育及旅遊局局長羅淑佩、保安局局長鄧炳強出席。卓永興致辭時除了祝市民新年快樂之外，又表示希望今日元旦「開心啲、輕鬆啲」。他笑言自己都是表演的一部分，故決定「脫稿」演出。

今日有好多別具特色嘅表演，我都係表演一部分，所以我又加少少驚喜畀大家。 政務司副司長卓永興

因無綫1976年劇集《CID》入行

卓永興1981年大學畢業後隨即投身警隊，任職警務督察，其後於1984年轉投政務職系。他「脫稿」時提到加入警隊的原因，與無線電視1976年的作品《CID》（CID即刑事偵緝處）有關，該片由譚家明、許鞍華等名導演參與，出席開幕儀式的任達華擔任演員。卓永興大讚是「神劇」，「拍到好似電影咁」，又透露就連鍾情警匪片的鄧炳強亦不知這套劇，，「證明佢以前讀書好乖，平時好少睇電視」。

曾上CID訓練班 卓：可能唔係上得好好

當年《CID》放映時，卓永興就讀中五，「睇完後嚮往像CID一樣鋤強扶弱」，五年後21歲便投身警隊。他細數自己擔任過的崗位，除了交通外其他都有接觸，例如軍裝、藍帽子、衝鋒隊，又透露有上過CID訓練班，笑言「可能唔係上得好好，無做到CID」。

無線電視1976年的作品《CID》由譚家明、許鞍華等名導演參與，任達華擔任演員。（網上圖片）

當年出演《CID》當中角色的任達華今日亦有出席開幕僚式。（鄭子峰攝）

感到後浪推前浪 轉投政務職系

1984年離開警隊的卓永興稱任職警員時間不長，是因為當年感受到「長江後浪推前浪」而離開。「後浪」是誰？卓永興笑指，是在他1987年入職的鄧炳強，「我都無得企，咁我快啲走，就離開警隊」。

卓永興稱，「脫稿」演出是想表達警匪片是香港影視文化的大寶藏，歷年出色之作亦非僅得較知名的數套作品，希望內地朋友多挖掘，又即場推介《變色龍》、《新變色龍》兩套麗的電視電視劇。