大律師公會赴加拿大國際法律會議　商討AI有否促進法治與司法公義

《2025年施政報告》提出成立跨部門工作小組，協調檢視與人工智能（AI）相關的法律配套。律政司司長林定國最近表明，特區政府正積極應對AI相關挑戰。本港的法律專業也一直關注AI在全球法律方面的發展。



大律師公會主席毛樂禮及副主席薛日華抵達加拿大多倫多，出席國際律師協會（International Bar Association）2025年會。代表團將會出席多場小組會議，與來自其他司法管轄區的法律界代表，深入討論人工智能對法律界帶來的影響，以及共商應對策略，加強公會與國際法律界的交流和聯繫。



大律師公會主席毛樂禮（右）及副主席薛日華（左）在會議場地多倫多會議中心（Metro Toronto Convention Centre）合照。（大律師公會）

國際律師協會年會是全球法律界其中一項大型活動，今年來自約130個司法管轄區、逾2,700間律師行、企業、監管機構及政府代表，共約5,000人與會。年會為期六日，共設有約50場規模各異的研討會，當中人工智能是焦點話題，多場研討會分別探討AI對法律界的影響；律師及大律師應該如何應對；AI會否有助促進法治和司法公義；以至應否及如何監管AI等。

大律師公會主席毛樂禮（左三）、副主席薛日華（左二）、新晉大律師楊鈞愉（左一）、郭雅媛（右二）及翟敏而（右一）在加拿大國家電視塔前合照。（大律師公會）

毛樂禮及薛日華將會參與多場研討會，圍繞亞太區在生成式AI下的角色、AI對日後訴訟和發展訟辯技巧的影響、最新的網絡保安發展趨勢等，當中毛樂禮將會主持一場討論專業操守重要性的研討會。毛樂禮表示由他主持的研討會，雲集不少重量級人物，例如英國司法部法院及法律服務國務大臣Sarah Sackman KC、英國英格蘭及威爾斯大律師公會主席Barbara Mills KC等。

現時環球法律界面對不同挑戰，例如社會兩極化、AI對法律界的影響等，我期待在研討會上，與一眾講者交流真知灼見。 大律師公會主席毛樂禮

除了毛樂禮和薛日華外，大律師公會亦派出三名新晉大律師翟敏而、郭雅媛及楊鈞愉參與。新晉大律師是指執業年資七年或以下的大律師，大律師公會一直支持他們的發展，除了深造訟辯技巧外，亦鼓勵他們多與其他地區的新晉律師和大律師交流，建立聯繫，而三人今次均獲大律師公會資助出席年會，以新晉大律師的角度，和其他司法管轄區的新一代交流AI。