油尖旺民政專員換人 財庫局李家維明日起接替升職余健強
撰文：文維廣
出版：更新：
《香港01》今天（7日）率先報道油尖旺民政專員余健強將升職環境及生態局副秘書長，由財庫局首席助理秘書長李家維接手油尖旺。政府下午公布李家維將接替余健強，明日（8日）履新。
余健強五年未調任或因立會選舉
公務員一般三年一調，而油尖旺民政專員余健強五年未有調職。《香港01》今早（7日）獲悉，余健強未調任可能與選舉部署有關，需有豐富經驗的資深民政專員擔任立法會選舉主任一職。如今立法會選舉結束，油尖旺民政專員余健強升職環境及生態局副秘書長，由財經事務及庫務局首席助理秘書長(財經事務)李家維接手油尖旺。
李家維接手油尖旺民政事務專員 明日履新
今日下午，政府證實李家維明日將接替余健強接手油尖旺民政事務專員，他調任前為財經事務及庫務局首席助理秘書長（財經事務）。
