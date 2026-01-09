蘇錦樑追思會｜梁振英、曾蔭權、多名現任及前任高官致意緬懷

商務及經濟發展局前局長蘇錦樑於上月13日逝世，其追思會今日（9日）上午十時在香港佑寧堂舉行。多名現任及前任港府高官以及政界人士均有到場，包括前特首梁振英、曾蔭權、現任三名司長、多名局長、前問責官員及政界元老如譚惠珠、譚耀宗等。



蘇錦樑上月13日病逝享年67歲 今日辦追思會

蘇錦樑從政生涯始於2008年，止於2017年，橫跨曾蔭權及梁振英兩屆政府。這兩名前特首今日亦有出席追思會。蘇錦樑在2008年6月加入政治問責責團隊，出任商務及經濟發展局長；2011年6月28日任商務及經濟發展局局長，並曾擔任民建聯副主席，離世前仍是其會務顧問之一。

