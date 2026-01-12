黎智英案求情｜陳弘毅：基本符合普通法標準　法官不受他人干預

壹傳媒創辦人黎智英及《蘋果日報》3間公司，上月被法庭裁定串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪，及串謀刊印煽動刊物3罪俱成。法庭今日（12日）上午一併處理黎智英及其餘8名已認罪被告的求情。



基本法委員會前委員、香港大學法律學院教授陳弘毅今日在《香港01》撰文指，《國安法》刑事司法程序「基本符合普通法的標準」，黎智英案也反映這個情況，舉例合議庭的三位法官精通普通法，根據案情證據和適用的法律獨自作判決，不受任何他人的干預，審訊以普通法傳統所提倡的公開方式舉行。



黎智英（資料圖片）

指黎智英案法官不受他人干預 基本符合普通法標準

陳弘毅以《『黎智英案』的法律分析》為題在《香港01》撰文，當中討論普通法的司法程序。他認為，《國安法》是全國人大常委會制定的法律，但在香港的普通法制度的環境中運作，其刑事司法程序基本符合普通法的標準，黎智英案亦反映此情況。

他舉例指，組成負責審判本案的合議庭的三位法官均資深、精通普通法，其專業能力、專業操守和司法獨立性毋庸置疑，他們根據案情證據和適用的法律獨自作出判決，不受任何他人的干預，判詞用英語寫成，其中引用了不少本地和海外的普通法案例。

港大法律學院法律學系講座教授陳弘毅(朱棨新攝)

指黎智英案以普通法傳統提倡公開舉行

陳弘毅又指，本案審訊以普通法傳統所提倡的公開方式舉行，社會和記者可旁聽，本地和外國傳媒都有廣泛的報導，又指被告人在本案中也出庭作證，行使自辯的權利。

他續指，最終作出本案判決的判決書長達八百多頁，對於有關法律和證據，有詳細的說明，對於被告人的大律師提出的辯護理由和法律論點，判決書中有逐一回應。