消息：新聞處處長擬首次公開招聘　回歸後歷任處長皆為政務官

官場近期多人事變動，除了一周內兩區民政專員換人，《香港01》獲悉，新聞處處長亦將換人，處長廖李可期出任保安局常任秘書長。被形容為23條立法「幕後功臣」的廖李可期，早於去年已「坐正」D6級政務官，成為擢升至D8級常秘職位的人選。其新聞處處長一職，據了解擬首次公開招聘，有別於回歸後歷任處長篤定皆為政務官的做法。有報章三個月內兩度「放風」看好一名特首辦中人執掌新聞處。



廖李可期與基本法23條立法專責小組獲行政長官頒授「行政長官表揚榜」獎狀。（政府影片截圖）

廖李可期將升任保安局常秘

《香港01》去年四月報道，56歲的廖李可期升任新聞處處長不足一年，已「坐正」D6級政務官，已準備好升職至D8級常秘。廖李可期加入政府近35年，23條立法期間出任保安局副秘書長，曾獲上司保安局局長鄧炳強讚揚是23條立法「幕後功臣」。

加快升職，是短期內對「常秘荒」的計策之一，翻查資料，2023/24年度有5700名公務員退休，首長級公務員退休人數佔比達11.6%，是十年來第二高。近年，D2級政務官（首長級丙級）的平均年資已下降，由2020年的15年跌至2024年的12年。

上任新聞處處長則是2021年透過內部招聘，由陳偉偉「跳級」擔任。（廖雁雄攝）

消息：新聞處處長擬首次公開招聘

廖李可期升職後騰出的新聞處處長一職，消息指政府擬首次公開招聘，有別於歷任處長篤定皆為政務官的做法。回歸後，11名新聞處處長都是政務官，包括目前為財政司副司長的黃偉綸、前局長聶德權和邱騰華、駐京辦主任鄭偉源、朱曼鈴、黃智祖、馮程淑儀等。上任新聞處處長則是2021年透過內部招聘，由陳偉偉「跳級」擔任。

6月11日，李家超行政會議前見記者，新聞統籌專員謝振中（中）以及新聞處處長廖李可期（右）均在現場。（夏家朗攝）

「放風」由謝振中出任新聞處處長？

《明報》去年九月「放風」報道指，出身警隊的特首辦新聞統籌專員謝振中會是新聞處處長大熱人選，當時消息一出，已在官場引起熱議，打破回歸以來由政務官執掌新聞處的傳統。事隔三個多月，《明報》再引述「官場中人」看好謝振中更上一層樓。今次公開招聘新聞處處長，改變過往篤定政務官出任的傳統，經過一輪「放風」，是否意味「篤定」謝振中出任新聞處處長呢？有待時間證明。