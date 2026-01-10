大埔火災｜卓永興：如選年期長安置方案 會否續派補助須小心考慮
撰文：陶嘉心
出版：更新：
政府正就大埔宏福苑安置方案諮詢居民，住屋津貼是否足夠居民過渡是關注點之一。政務司副司長卓永興指，大埔宏福苑安置方案需時，目前業主租金補助為期兩年，考慮到部份方案入伙日期或超出補助期，相信動用基金繼續派發津貼「未嘗不可」；若相關方案等候4年以後或長達10年，則要小心考慮是否繼續給予津貼。
大埔宏福苑援助基金目前籌得共約43億，身兼緊急支援及募捐工作組組長的卓永興接受商台節目《政經星期六》時表示，政府現時推出11項措施，已使用大約12億，餘下約30億預留未來應急需要，估計約有20多億元可用長遠住屋安排。
如選年期長安置方案 會否繼續發補助 要小心考慮
卓永興指，宏福苑業主租金補助佔大約6億元，為期兩年，至2027年完結，而預計最快落成的原區重建方案，即頌雅路西居屋方案，最早2029年入伙，意味居民兩年後仍未有長遠居所，政府要多派租金補助逾一年。他指，如果選擇年期更長的安置方案，如4年以後或長達10年，當局是否要繼續派發租金補助，則要小心考慮。
對於有居民意見反映政府援助不足，卓永興表示，宏福苑業主的租金援助，平均每月125000元，水平合理，而居民如果入住過渡性房屋及青年宿舍，居所租金便宜，援助絕對能夠應付。
居民何時重返居所？ 料需時兩至三個月評估
至於居民何時可以重返居所，卓永興表示，預計需時兩至三個月評估，因涉及樓宇負重等安全因素，未必能同時多人進入。
宏福苑大火︱昨發問卷今落閘 撐原址重建業主狠批：即係假諮詢？宏福苑火災｜韻律動力基金舉辦慈善音樂會 彭韻僖：音樂治癒心靈宏福苑︱問卷設原址重建 黃偉綸今稱不切實際 災民：咁快封後門宏福苑火災｜黃偉綸：原址重建不切實際 研改建社區設施較恰當宏福苑大火政府發問卷徵安置意願 若原址建居屋最快2035年始入伙