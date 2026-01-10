大埔火災｜卓永興：如選年期長安置方案　會否續派補助須小心考慮

政府正就大埔宏福苑安置方案諮詢居民，住屋津貼是否足夠居民過渡是關注點之一。政務司副司長卓永興指，大埔宏福苑安置方案需時，目前業主租金補助為期兩年，考慮到部份方案入伙日期或超出補助期，相信動用基金繼續派發津貼「未嘗不可」；若相關方案等候4年以後或長達10年，則要小心考慮是否繼續給予津貼。



政務司副司長卓永興指，大埔宏福苑安置方案需時。（資料圖片）

大埔宏福苑援助基金目前籌得共約43億，身兼緊急支援及募捐工作組組長的卓永興接受商台節目《政經星期六》時表示，政府現時推出11項措施，已使用大約12億，餘下約30億預留未來應急需要，估計約有20多億元可用長遠住屋安排。

如選年期長安置方案 會否繼續發補助 要小心考慮

卓永興指，宏福苑業主租金補助佔大約6億元，為期兩年，至2027年完結，而預計最快落成的原區重建方案，即頌雅路西居屋方案，最早2029年入伙，意味居民兩年後仍未有長遠居所，政府要多派租金補助逾一年。他指，如果選擇年期更長的安置方案，如4年以後或長達10年，當局是否要繼續派發租金補助，則要小心考慮。

對於有居民意見反映政府援助不足，卓永興表示，宏福苑業主的租金援助，平均每月125000元，水平合理，而居民如果入住過渡性房屋及青年宿舍，居所租金便宜，援助絕對能夠應付。

居民何時重返居所？ 料需時兩至三個月評估

至於居民何時可以重返居所，卓永興表示，預計需時兩至三個月評估，因涉及樓宇負重等安全因素，未必能同時多人進入。