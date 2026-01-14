宏福苑火災｜大維修「授權票」設上限　麥美娟：避免「被委任」

新一屆立法會首次大會今日（14日）開會，政務司司長陳國基動議《有關大埔宏福苑火災後支援及重建工作的議案》。民政及青年事務局局長麥美娟表示，將為屋苑維修決議授權票設上限，避免「被委任、被簽署」，提高透明度。同時，在大廈張貼各個單位簽署授權票情況。



目前5%業主或100名業主投票便通過 可授權代表

根據《建築物管理條例》，大維修工程採購決議必須獲5%業主，或100名業主親自投票才可通過，惟業主可授權代表出席會議及投票。麥美娟在立法會首次大會上指，會要求法團在決議工程或開支項目的時候，按合約金額設定不同級別的業主表決門檻，包括金額越高，業主親自出席的門檻也要提高。

她表示已經初步擬定五大修訂方向：第一，就大型維修工程和大額採購提高親身出席和投票門檻，因應市建局加強版「招標妥」功能作相關修例；第二，委任代表文書制度，即所謂「授權票」，要設立持有代表文書上限，在大廈張貼各個單位簽署委任代表文書情況，避免「被委任、被簽署」，提高透明度；

在大廈張貼各單位簽署代表委任文書情況，避免有業主「被簽署」代表委任文書，我們希望提高委任代表文書透明度。 民政及青年事務局局長麥美娟

第三，完善大型維修和採購的相關利益申報制度，確保透明、公平公正；第四，進一步釐清業主大會召開的議程、取消、延期等安排；第五，是管委會不能正常運作情況下要賦予當局更多權力介入。

麥美娟指，會就修訂建管條例，諮詢物管、業界、法團、業主，透過在各區區議會成立大廈管理工作小組，收集地區意見，很快會向立法會相關事務委員會提交各項修訂，展開後續工作。