宏福苑火｜江旻憓首次議員發言 關注災民心理創傷 冀盡快查真相
撰文：何夏怡
新一屆立法會今日（14日）討論有關大埔宏福苑災後支援及重建工作的政府議案，旅遊界立法會議員、「微笑劍后」江旻憓發言時，稱曾參與業界為宏福苑受災家庭舉辦的活動，自己特別關注居民災後的心理創傷問題，希望政府重視居民的醫療和情緒支援服務，又希望獨立委員會合乎情理、公平公正地盡快查出真相。
江旻憓建議從三方面展開支援及重建工作
江旻憓建議，災後支援及重建工作應從三方面展開，其中特別關注居民災後的心理創傷問題，自述曾參與業界為宏福苑受災家庭舉辦的活動，希望重視居民的醫療和情緒支援服務，政府和社會服務機構提供專業心理輔導。
至於另外兩項工作，其一是繼續做好短中期的安置工作，及時發放現金援助方案，靈活地滿足居民的基本需求；二是盡快落實一個讓大多數災民滿意的永久安置方案，因應政府近日發放的問卷結果，設計合理的安置方案。
江旻憓又指，這次慘痛事件讓她見到現有制度的不足，希望獨立委員會合乎情理、公平公正地盡快查出真相，續指會全力支持政府推動系統性改革檢討，以及更新相關法律法規。
感謝旅遊業界支援災民緊急住宿、捐款
江旻憓亦感謝旅遊業界在災後極短時間內響應政府呼籲，撥出酒店客房和青年宿舍，解決災民的緊急住宿；亦有旅遊巴公司迅速組織車隊，免費接送往返大埔和暫住居所的居民，多家旅行社和航空公司踴躍捐款、捐物資。
