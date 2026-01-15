孫東訪廣西推動創科協同發展　考察當地與東盟國家AI合作

創新科技及工業局局長孫東周三（14日）訪問廣西南寧，與廣西壯族自治區黨委書記陳剛會面，了解廣西正加快推動人工智能高質量發展，並建設面向東盟的人工智能（AI）國際合作高地。雙方並就進一步加強香港與廣西在人工智能、創科園區、數據基礎設施、數據治理及人才培育等多個範疇的合作和協同發展深入討論。他也與南寧市委書記許永錁會晤，就香港與南寧的創科合作交換意見。



調研廣西與東盟國家AI合作中心

孫東隨後到中國—東盟國家人工智能應用合作中心展示中心調研，並參觀中心的展示廳。該中心是由廣西與東盟國家共建的人工智能合作平台，旨在推動區域人工智能技術合作與產業數字化轉型。他聽取該中心在建設營運，以及與東盟國家合作情況的介紹，亦觀摩AI+產業與應用場景，包括工業、社會治理等，並就研發、廣西集成、東盟應用合作模式交流。

孫東亦參觀中國—東盟信息港展示中心和北部灣大數據交易中心，考察廣西與東盟國家人工智能合作，以及數據產品開發交易情況。他亦了解跨境數據流動通道與產業互聯網平台，數字絲綢之路建設，以及與東盟市場的合作。

其後，孫東到訪中國—東盟地理信息小鎮，考察衛星導航、地理信息等技術在智慧城市、跨境物流等領域的產業化應用。

參觀與東盟國家合作的物流園區運作

此外，他也參觀中國—東盟特色商品匯聚中心（中新南寧國際物流園），了解該集生產、倉儲、物流、會展、商業、金融等功能於一體的大型跨境綜合物流園區和一站式商貿平台的運作，考察東盟國家通過西部陸海新通道與廣西開展的國際合作情況。

孫東抵達廣西南寧後，亦與廣西壯族自治區人民政府副秘書長、自治區大數據發展局黨組書記、局長趙志剛會面，就推動數據共享、智慧城市建設、數字產業合作等議題展開深入交流。

香港數碼港管理有限公司行政總裁鄭松岩隨行訪問。孫東周四（15日）將繼續訪問行程，中午前結束訪問行程返港。