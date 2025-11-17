新田科技城發展綱要周四發表　孫東：設平台公司吸引市場力量

創新科技及工業局局長孫東今日（11月17日）表示，特區政府將在本周四（11月20日）公布北部都會區《新田科技城創科產業發展規劃概念綱要》，從三部分闡述未來新田科技城產業發展的定位、產業和空間地塊的分布，以及發展模式。孫東透露，政府會遵照「有為政府」，加上「高效市場」的大原則，會建議成立一家「平台公司」，借助市場力量，加速發展新田科技城。



創新科技及工業局局長孫東。（夏家朗攝）

以先進製造為核心 發展生命科技、人工智能等等

孫東今早出席一個活動後見記者，宣布即將發布新田科技城發展規劃綱要。他表示，新田科技城主要定位於創科產業的發展，將會聚焦幾大領域，包括生命健康、人工智能與機械人、微電子與智能設備、新能源、新材料及綠色科技等，建設以先進製造為核心的香港創科產業體系。

圖為新田科技城構想圖。(發展局圖片)

談及新田科技城產業發展的布局，孫東稱會根據土地推出的持續情況，分五個階段推進。具體來說，要打造「三個樞紐」作為核心區，包括河套、洲頭和麒麟，圍繞這三個樞紐布局產業帶。強調產業、人才和空間相互配合和促進，打造「產城融合」的宜居城市。在發展模式上，則會建議成立一家「平台公司」。

河套深港科技創新合作區香港園區構想圖。

孫東在回答記者提問時進一步解釋新田科技城與河套發展定位差異。他指出，新田科技城主要定位於產業發展，希望建立起香港的創科產業體系。河套主要做一些R&D（研發），也會做一些中試（即產品正式投產前的中間階段試驗）發展。新田科技城則會提供成片土地供企業做大規模生產。

平台公司參考科學園、數碼港形式

對於平台公司，孫東表示可參考科學園或數碼港的形式，一方面加強政府的引領，保證長期的規劃，同時要充分借助市場的力量、市場的資源、市場的開發速度和效果。

▼01政策分析系列▼

