創科局長孫東原定出訪美國　公布四小時後取消行程無提原因

創新科技及工業局局長孫東原定加州時間今天（6日）出訪美國六天，周日（11日）返港，惟政府公布行程四小時後，宣布取消行程，沒交代原因。據了解，與近期中美關係有關。



《香港01》正向創新科技及工業局查詢取消訪美原因。



創新科技及工業局局長孫東。（政府新聞處）

政府中午12時發稿，指創科局長孫東出訪美國。（政府新聞網）

創科局長孫東原定出訪美國

政府今天中午12時發稿，指孫東加州時間今天展開訪問美國拉斯維加斯和加州三藩市行程，將出席在拉斯維加斯舉行的國際消費電子展2026，並推廣香港作為國際創新科技中心的優勢。

國際消費電子展1月6日至9日舉行，是全球最大科技展覽之一，稿中提及在創新科技及工業局的指引下，香港科技園公司與香港貿易發展局將組織61家創科企業參加，為歷屆最大規模的香港創科代表團。

創新科技及工業局局長孫東。（政府新聞處圖片）

原定訪美期間，孫東將會參與相關交流活動，包括由香港駐三藩市經濟貿易辦事處、貿發局和科技園公司主辦的香港科技推介會，以及駐三藩市經貿辦主辦的新年港人聚會。孫東亦會前往矽谷，參觀當地科技企業及大學並交流。

政府下午4時許發稿，指創科局長孫東取消出訪美國。（政府新聞網）

公布四小時後取消行程無提原因

訪美行程公布四小時後，政府宣布取消行程，無提原因，僅指「創新科技及工業局局長孫東教授今日（一月六日）取消美國訪問行程。」