宏福苑火災｜莊豪鋒倡管理公司「落水」見證簽授權票　民政須抽查

立法會今天（15日）續會，討論由實政圓桌立法會議員莊豪鋒提出的本屆首個議員議案 ── 《改善大廈維修工程管理議案》。當局提出日後屋苑大維修工程和大額採購時，業主親身出席和投票門檻須提高、同時為授權票設上限等。莊豪鋒認為，管理公司也應「落水」，見證業主簽授權票，民政處必須抽查核實。



1月15日，實政圓桌立法會議員莊豪鋒提出本屆首個議員議案 ── 《改善大廈維修工程管理議案》。（立法會直播）

會上，莊豪鋒提出七項措施建議，包括分拆工程顧問的職能、分拆大廈維修工程合約、撥資源委託市建局成立專隊主動審核大廈維修工程顧問及承建商的資歷和紀錄；完善大廈維修工程物料抽查步驟、規管維修工地使用易燃物料、支援業主應對工程顧問或承建商在大廈維修工程期間結業情況，加快落實大廈維修工地全面禁煙。

推動分拆工程顧問的職能方面，莊豪鋒形容，顧問負責樓宇勘察、制定標書、提供估價、招標、驗收，存在身份衝突，「隻手遮天，為圍標提供空間」，故希望分拆。具體執行上，他希望分成兩部分，前期工作中的勘察、估價招標，後期聘請承建商後，負責審核物料質量、監工、驗收。

發展局局長甯漢豪提出，革新市建局「招標妥」以制定嚴謹的預審名單，且需維修的大廈要聘請第三方專業人士，提供施工方案和監工計劃書，屋宇署收到方案後可干預和監管。莊豪鋒會後對《香港01》表示，政府的措施已經回應訴求，達到原建議的目的。

1月15日，選委界立法會議員吳傑莊在議員議案環節發言。（立法會直播）

吳傑莊倡研制定承建商表現評分制

選委界吳傑莊認同要分拆工程顧問職能，「俾不同顧問負責審標書、監督、驗收，相信有利減少『黑箱作業』」，相信可建立小業主對維修制度的信心。他續建議參考房委會審批建屋工程的做法，甚至研究為舊樓維修工程制定承建商表現評分制，確保工程質素和價錢合理。