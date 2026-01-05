葉劉覆「姐弟戀邀約」貼文：起碼要年輕30歲　 惹墮詐騙圈套疑雲

元旦起卸任立法會議員的新民黨主席葉劉淑儀，上月加入受年輕人熱愛的社交平台Threads，雖然迄今未有主動發文，不過一篇關於「姊弟戀」的貼文回應引起網民注意。事源日前有人在Threads詢問女網友「會否與年輕十年的男人約會」，葉劉留言回應指對象年輕10年並不足夠，「起碼要30」。有網民「起底」提醒葉劉，「姊弟戀」帖文的「樓主」可能屬詐騙帳號，又翻出葉劉10前曾被黑客騙走50萬元的舊帳，呼籲她小心提防。《香港01》正向葉劉淑儀查詢。



新民黨主席葉劉淑儀回應網友「戀愛邀約」。（何夏怡攝）

「會否與年輕十年的男人約會？」 葉劉：起碼年輕30歲

葉劉在Facebook、Instagram等社交平台均有開設帳號，不時與網民互動，近日更進軍近年大受年輕人歡迎的Threads，暫時累積了約9500名粉絲。她暫未主動發出貼文，但近日在名為 「franklin649873」的用戶發文內容下留言回應。

「franklin649873」頭像為一個滿臉鬍須的年長男士，帳戶顯示其在本月才加入Threads，迄今只有三個留言，發表時間前後相距只有兩小時。頭兩個貼文分別發問該平台上有沒有崇尚單身或成熟「老女人」，第三個貼文則問：「作為一名女性，你會否與年輕十年的男人約會？請誠實回答。」

葉劉覆「姐弟戀邀約」貼文：起碼要年輕30歲（Threads截圖）

葉劉回應稱：「只年輕10歲？不足夠。至少要30！」這個留言成為該貼文最熱門的回應，吸引大批網民互動發言。有人稱「姐姐（網民對葉劉的暱稱）this is not交友app」，亦有人稱「regina（葉劉英文名）公開調戲洋家猛男」。但亦有人溫馨提醒葉劉，要小心該帳戶「樓主」可能是KK園的詐騙戶口。

葉劉2015年曾經自揭遭遇網絡詐騙。（資料圖片/羅國輝攝）

葉劉十年前自揭遇網絡詐騙

葉劉2015年曾經自揭遭遇網絡詐騙，當時她打開由時任港鐵主席錢果豐發給她的電郵，聲稱急需她幫忙，她不虞有詐，按下電郵裏的連結，後來發現有人冒充她，將其戶口中6.5萬美元（約50萬港元）轉到新加坡一個神秘戶口。