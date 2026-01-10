行政立法關係｜葉劉：立法會配合且監督政府　只迎合不利長遠發展

第八屆新一屆立法會下周三（1月14日）舉行第一次大會，行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀表示，議員目前需要處理的工作包括大埔宏福苑火災善後安排及財政預算案。她強調，議員既要配合政府，亦要發揮監督作用，若只迎合，對政府長遠發展有不良影響。



新民黨主席葉劉淑儀。（廖雁雄攝）

葉劉淑儀今日（1月10日）在商台節目《政經星期六》 中指出，立法會需要配合政府「不斷追上改變的格局」，若如以往般混亂，「便什麼也做不到」。

新議會首項工作 辯論全力支持政府推進災後重建

新一屆立法會首項工作是辯論特區政府提出的議案，議案措辭強調立法會全力支持政府推進災後支援及重建工作，以及支持及配合政府進行系統性改革，堵塞制度漏洞，打破利益藩籬。

宏福苑大火是香港本世紀最嚴重火災，奪去161人性命。（資料圖片）

葉劉淑儀表示，未來議會的運作座標，是要配合和監督政府，但不能只迎合，否則會對政府長遠發展有不良影響。 她指出，基本法列明立法會有監督功能，若只是迎合政府，可能令社會隱患難以被揭露。

葉劉：議員全是愛國者 相信沒人刻意軟對抗

葉劉又認為，現時立法會內「全都是愛國者」，相信沒有誰會刻意軟對抗。

行政長官李家超元旦日為新一屆立法會議員監誓時，敦促議員要有「系統觀念」，不能只看表面，要留意會否有人藉提出問題搞分化及軟對抗。

再促發展「太空經濟」 透露特首政策組下周二辦論壇

政府正就新一份財政預算案進行公眾諮詢，葉劉淑儀表示，近年內地積極推動創新科技，本港亦提出建立北部都會區作支援，但她認為北都發展緩慢。她再度建議政府發展太空經濟。

去年《施政報告》發布前一日，葉劉淑儀的海上絲綢之路舉辦「新太空經濟：突破與機遇」座談會，探討太空經濟未來發展。左起：高揚、梁定邦、葉劉淑儀、孫東、陳智思、董緒榮、凱瑟琳·考特尼（梁鵬威攝）

她指出，太空經濟「聽落遙遠」，但牽涉低空經濟等範疇，航天科技亦是大國博弈其中一環，香港應主動對接國家發展策略。她表示，將向政府提出成立相關辦公室統籌工作。她又透露，特首政策組下周二將舉辦太空經濟論壇。