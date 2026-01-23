立法會18事務委員會正副主席出爐　全部無競爭下自動當選

立法會18個事務委員會今日（1月23日）分別舉行首次會議，選舉正、副主席。全部席位均沒有競爭，26名正、副主席自動當選。



事務委員會負責監察及研究不同範疇的政策事宜，主席由各委員會的委員互選產生，每名議員均不得同時兼任多於一個委事務委員會主席或副主席職務。

現時立法會共設18個事務委員會，今早8時30分起逐一開會，選舉正、副主席，至傍晚全部完成。

其中，商界（三）嚴剛和選委界何俊賢（民建聯）當選經濟發展事務委員會主席和副主席。

選委界陳凱欣和九龍中楊永杰分別出任食物安全及環境衞生事務委員會主席和副主席。

港島東議員吳秋北（工聯會）與九龍西梁文廣分別出任房屋事務委員會主席、副主席。

選委界林筱魯和鄉議局劉業強（經民聯）當選發展事務委員會主席與副主席。

環境事務委員會主席為港島西陳家珮（新民黨），副主席為民建聯葛珮帆（選委界）。

福利事務委員會主席為選委界管浩鳴，副主席為新界西南陳穎欣（工聯會）。

人大政協界陳勇（民建聯）和選委界李鎮強（自由黨）當選政制事務委員會主席、副主席。

民政及文化體育事務委員會正副主席分別為九龍東鄧家彪（工聯會）及選委界何敬康（新民黨。

工商及創新科技事務委員會主席由選委界吳傑莊出任，副主席為體演文出界霍啟剛。

公務員及資助機構員工事務委員會正副主席分別為勞工界周小松（勞聯）及選委界林琳（民建聯）。

衞生事務委員會主席由醫療衞生界林哲玄擔任，副主席為選委界陳永光（民建聯）。

人力事務委員會正副主席分別為教育界鄧飛和選委界林振昇（勞聯）。

保安事務委員會主席由批發及零售界邵家輝（自由黨）出任，副主席是港島西陳學鋒（民建聯）。

資訊科技及廣播事務委員會主席為科技創新界邱達根，副主席為選委界黃錦輝。

財經事務委員會主席由金融服務界李惟宏擔任，副主席為選委界陳仲尼（民建聯）。

交通事務委員會主席為選委界陳恒鑌（民建聯），選委界姚柏良擔任副主席。

教育事務委員會主席為選委界劉智鵬，副主席為選委界梁子穎（工聯會）。

司法及法律事務委員會正副主席分別為選委界簡慧敏和新界西北周浩鼎（民建聯）。