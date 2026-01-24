陳家珮就灣仔逆線駕駛向警方錄口供 再次道歉：非常對唔住
撰文：任葆穎
出版：更新：
新民黨立法會議員陳家珮昨日（23日）駕車在灣仔謝斐道逆線行駛，被網民拍下片段上載至社交平台。陳家珮兩次致歉，承認自己做錯，今日（24日）早上電台節目結束後，主動向警方提供信息，再於下午5時到港島交通部錄口供。她在進入前接受傳媒訪問，第三度道歉，「家珮係再作出一個非常真誠嘅道歉，非常對唔住。」
她表示會於落口供後將再向傳媒交代。《香港01》直播。
陳家珮近5時抵達。她表示，因警方已收到網上資訊，希望可以提供資料協助警方調查。「感謝咁多位傳媒朋友向全港市民，家珮係再作出一個非常真誠嘅道歉，非常對唔住。」
陳家珮指，由於昨日草率的駕駛決定，現在港島交通部報案室準備提錄口供，因此未能補充太多，以免妨礙司法公正及警察調查。「希望大家恕我今日唔能夠講我太多補充，因為噚日都同各大媒體報章交代事情經過。」陳家珮表示，會於落口供後將再向傳媒交代。
陳家珮逆線行駛兩次道歉
陳家珮昨日（23日）駕車欲駛入光大中心的訪客停車場時，發現唯一入口被三輛消防車擋住，於是駕車在灣仔謝斐道逆線行駛，被市民拍攝影片在社交平台傳播。陳家珮深夜在社交平台致歉，承認自己駕駛期間忽視道路規則，作出錯誤判斷，會反省並承諾日後嚴謹端正遵守規則。
她在今日（24日）上午在電台第二次道歉，表示願意承擔任何法律後果，會主動向警方提供事發經過資料，協助調查。她表示會改善駕駛態度，短時間內不會駕車。
陳家珮稱日後一定考慮請司機，「經過這個教訓還揸？唔揸啦。」陳家珮在今日下午5點前往港島區警察交通部錄口供，協助調查。
陳家珮傍晚到交通部錄口供 擬聽從葉劉建議請司機：唔自己揸車啦陳家珮逆線行車 葉劉指魯莽：曾勸請司機但經費不夠陳家珮逆線行車 再致歉稱願承擔法律後果 短期內不駕車陳家珮被目擊逆線行駛 稱當時趕時間且肯定安全：觀感一定係唔好新民黨陳家珮灣仔逆線行車 向市民致歉認錯反省 警方跟進事件陳家珮專訪｜繼承葉劉硬朗作風？ 陳家珮：孖住葉太風格加我自己陳家珮專訪｜葉劉接班人冀解決圍標：火災一定有利益牽涉在內