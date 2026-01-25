強制巴士戴安全帶｜江玉歡質疑行市區「真危險」？籲一情景改自願

巴士強制佩戴安全帶的新法例今日（25日）生效，若座位有安全帶，乘客不佩戴即屬違法，可罰款5000元及監禁三個月。當年有份投票通過的新民黨立法會前議員江玉歡引述報道指，不少乘客尤其是短途客選擇不用安全帶，質疑在香港市區街頭的巴士是否真的危險。她指不能靠加罰則以求市民合作，呼籲議員和主事官員接受市民意見，「例如在非走高速的巴士可否改為自願性？」



2025年1月25日，巴士強制佩戴安全帶的新法例即日起生效，涵蓋旅遊巴。（廖雁雄攝）

江玉歡：不能靠加罰則求市民合作

江玉歡在社交平台Facebook評論巴士安全帶新規定，稱不少乘客尤其是短途客選擇不用安全帶，呼籲政府就市民意見表達看法。她稱今早在新加坡坐巴士往加東Joo Chiat，對面座位沒有安全帶，那麼在香港市區街道行走的巴士，是否真的這麼危險？她質疑是否對所有有風險的事情，都要立法禁止和加罰則。

是否所有有風險的我們也要立法禁止加罰則？餵鴿、店舖阻街、巴士安全帶之後，還有什麼？一個城市總不能靠加罰則，以求市民的合作。 江玉歡

江玉歡舉例，在非走高速的巴士可否改為自願性戴安全帶？（資料圖片／梁鵬威攝）

倡政府考慮非走高速巴士自願扣安全帶

江玉歡又說，市民就巴士安全帶一事有不少反映，關注一衆議員或主事官員會否就此表達看法，舉例在非走高速的巴士可否改為自願性。她強調：「愈早接受市民的意見，所帶來的反應將會愈正面。」

2025年1月25日，巴士強制佩戴安全帶的新法例即日起生效，於巴士站立則不受新法例影響。（廖雁雄攝）

巴士安全帶新例由第七屆立法會通過，有份投票通過的江玉歡說，法律衍生的後果及民意不容否定，審理時她低估了影響，但及後留意坊間的反應。她表示，因有份通過，其實可選擇避而不談，或盡力表達市民意見，

江玉歡（梁鵬威攝）