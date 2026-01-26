「搶企業」續創高峰　李家超：駐港企業按年增11％　達逾1.1萬間

行政長官李家超今天（26日）出席亞洲金融論壇時，匯報香港去年在「搶企業」方面再下一城，續創高峰。根據政府的年度調查，2025年母公司在海外及內地的駐港公司數目，達到11070間，較前一年上升百分之11，數量創下歷史新高。李家超指佳績令人鼓舞，不但代表各個企業和創業家對香港投下信心一票，更彰顯香港為便利企業開立業務和營商，以至構建助力企業蓬勃發展的生態圈，都是成果豐碩。



行政長官李家超今天（26日）出席亞洲金融論壇時，匯報香港去年在「搶企業」方面再下一城，續創高峰。（資料圖片）

李家超表示，駐港公司來自全球各地，升幅十分可觀，其中來自新加坡、法國、澳大利亞、美國和瑞士的公司增加超過百分之11；來自東盟和中東國家的駐港公司數目增加分別為約一成和半成。同時，內地駐港公司數目大升超過百分之17。這些駐港公司在本港共僱用近51萬人，較2024年上升百分之3。

他說，香港不但全力招商引資，亦積極培育企業。去年，香港初創企業數目超過5200間，數量同樣創下歷史新高，更按年增加百分之11。香港的初創企業共僱用近2萬人，較前一年上升百分之12。他說香港初創企業的非本地創辦人一如在港企業，來源遍布世界各地，有一半來自內地，其餘主要來自英國、美國、法國，以及不同亞洲國家。

李家超指這些佳績令人鼓舞，不但代表各個企業和創業家對香港投下信心一票，更彰顯香港為便利企業開立業務和營商，以至構建助力企業蓬勃發展的生態圈，都是成果豐碩。