胡健民署任政制局長：盡心盡力做好工作　對曾國衞免職無補充

政制及內地事務局局長曾國衞因健康理由請辭，行政長官李家超今（1月27日）早宣布，在物色到新局長人選前，政制及內地事務局副局長胡健民會署任局長職務。胡健民今日下午出席立法會工商及創新科技事務委員會開始前，被傳媒問到是否知道曾國衞身體狀況，以及現時局方沒有常秘和政助，工作量會否增大。他表示，對於曾國衞免職，沒有更多補充，他和政制局所有同事會盡心盡力做好工作。



1月27日，國務院宣布，根據行政長官李家超建議，免去政制及內地事務局局長曾國衞職務。李家超與曾國衞見記者，解釋相關決定。（廖雁雄攝）

曾國衞稱前列腺癌指數上升 請辭以調理身體

國務院今日宣布，根據行政長官李家超的建議，免去衞政制及內地事務局局長曾國衞的職務。李家超今早與曾國衞一起見傳媒，解釋曾國衞因健康問題請辭，他經詳細了解後，按《基本法》規定向中央作出免職建議。

1月27日，國務院宣布，根據行政長官李家超建議，免去政制及內地事務局局長曾國衞職務。李家超與曾國衞見記者，解釋相關決定。（廖雁雄攝）

曾國衞表示，他的身體在在高強度工作中漸漸出現了情況，前列腺癌指數一直上升，雖然作了不同檢查並按醫生指示服藥，但情況仍未有改善，經與家人及醫生商量後，認為目前最好的方法是放下工作，減少壓力並調理好身體。因此我在去年底完成立法會選舉任務後便思考並最終決定向行政長官作出請辭。

李家超：物色新局長需要花一番工年

李家超直言，現屆政府任期有限，要物色適當人選當政制及內地事務局局長，他需要花一番工夫，當有決定時，「大家一定會知道的」。在物色到新局長人選前，政制及內地事務局副局長胡健民會署任局長之職。

1月27日，政制及內地事務局局長曾國衞因健康理由請辭，副局長胡健民署任局長職務。（楊凱力攝）

1月27日，政制及內地事務局局長曾國衞因健康理由請辭，副局長胡健民署任局長職務。（楊凱力攝）

胡健民今日下午出席立法會工商及創新科技事務委員會政策簡報會前會見傳媒，被問及是否知道曾國衞身體不適，以及現時局方沒有常秘和政助，工作量會否增大。他表示，對於國務院公布曾國衞免職，他沒有更多補充，他和政制局所有同事會盡心盡力做好工作。