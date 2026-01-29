植潔鈴倡LABUBU渠蓋吸引旅客　當成城市尋寶任務

立法會今日（29日）召開發展事務委員會會議，發展局局長甯漢豪指香港十年內將有2600公頃熟地，並越來越多通過土地的發展推動主題產業。有議員關注香港旅遊熱點和建立本土特色，民建聯港島東立法會議員植潔鈴提議香港設計師打造的麥兜、B.Duck、LABUBU，甚至政府清潔龍設計為特色渠蓋圖案，吸引市民和旅客參與城市探索和社區尋幽探秘。



植潔玲建議設計特色井蓋吸引遊客。（直播截圖）

植潔鈴：特色渠蓋可成為城市尋寶任務

植潔鈴指香港需要更多本土特色吸引旅客，贊成美化蘭桂坊街道做法。她指香港人「好鍾意日本」，建議設計特色渠蓋，將當地文化和特色放在渠蓋上，並結合日本動漫IP內容進一步推廣，「有渠蓋被人收集成為城市尋寶的任務」。

植潔玲詢問發展局是否考慮渠蓋在設計中優先使用本地設計IP，例如麥兜、B.Duck、LABUBU、以及政府清潔龍，吸引市民和旅客參與城市探索和社區尋幽探秘。甯漢豪指渠務署已經展開一些渠蓋設計比賽，例如翠屏河，會考慮植潔鈴提出的特定本地IP。