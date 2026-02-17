花車巡遊2026｜初一Labubu新春12架花車！路線/時間/交通封路安排

香港花車巡遊2026｜新春國際匯演之夜2026｜馬年將至，香港最期待的賀歲重頭戲「國泰新春國際匯演之夜」將於大年初一（2月17日）晚在尖沙咀以花車巡遊掀起序幕，屆時會有近60隊花車及表演隊伍演出！之後花車及表演隊伍更會分別在香港啟德、海洋公園、大埔林村、沙田馬場、銅鑼灣維多利亞公園不同地方出現！想知詳情即看下文啦！

👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

花車巡遊2026｜新年年初一巡遊有Labubu、Molly？

馬年到！香港旅發局主辦的「國泰新春國際匯演之夜」將於年初一（2月17日）晚上8時至9時45分在尖沙咀舉行！屆時有近60隊花車及表演隊伍演岀，當中12架花車更匯聚本地潮流IP元素，如Labubu、Molly、麥當勞、米奇、米妮、Duffy、LinaBell等人氣角色。

+ 1

初一花車巡遊2026｜巡遊路線？

花車及表演隊伍巡遊路線（官方圖片）

「國泰新春國際匯演之夜」的主題為「開年 開運 開心」，花車及表演隊伍巡遊路線將在晚上8時由香港文化中心出發；晚上8時30分巡遊單位會到達廣東道；晚上9時便會到達彌敦道；晚上9時45分會香港喜來登酒店外為終點。

初一花車巡遊2026｜下午3時半起改道！

為配合新春國際匯演之夜，尖沙咀區一帶的道路，包括巡遊隊伍途經的廣東道、海防道及彌敦道，以及介乎漆咸道南與天星碼頭之間的一段梳士巴利道，會由當天下午3時30分起，分階段實施封路措施及相應的改道安排，直至約晚上11時45分道路重開。

封路期間，受影響道路上的的士站（包括的士上落客點）、公共小巴站、路旁停車位及私人停車場將暫停使用！

初一花車巡遊2026｜特別交通安排！港鐵/過境巴士

港鐵路線包括港島線、東鐵線及屯馬線將會因應乘客需求而加強服務。過境巴士服務方面，佐敦至皇崗口岸的短途跨境巴士服務，位於中國客運碼頭公共運輸交匯處的中途站點，將由下午約3時起暫停使用。

年初一花車巡遊2026｜封路/交通4安排

花車巡遊2026｜有46隊多國表演？

表演隊伍方面，將有來自46個國家或地區，包括香港、中國內地、意大利、法國、 西班牙、加拿大、澳洲、土耳其、菲律賓、印度和埃及。表演項目包括芭蕾現代舞、雜技、啦啦隊、特技滑冰、魔術、K-pop韓風騎馬舞、舞龍、醒獅花式跳樁、跳繩、肚皮舞等，節目將會相當精彩！

花車巡遊2026｜購票方法？

巡遊路線沿途（廣東道、海防道及彌敦道）均設有免費觀賞區，市民可於指定路段沿線欣賞表演。當晚8時至9時45分，無綫電視翡翠台更會現場直播。

如果想以更舒適、更佳視覺觀賞，大家亦可在2月7日上午8時起，在位於尖沙咀天星碼頭的旅發局九龍旅客諮詢中心，購買設觀眾座席之門票，門票價位包括$600（Seating A區：主舞台）、$550（Seating B區：主舞台，部分座位視線或受阻 ）及$450（Seating C區：近觀景台），每人每次限購4張門票，先到先得，售完即止！

位於尖沙咀天星碼頭的旅發局九龍旅客諮詢中心（香港旅遊發展局官方圖片）

值得注意的是，3至11歲兒童及65歲或以上長者，可享半價優惠！如持有國泰會員，則可享每張門票港幣$50折扣，每位會員最多可購買2張門票。

花車巡遊2026｜年初二後活動更精彩？

8輛特色花車將在2月18日至2月26日，會首度於啟德體育園展出。（官方圖片）

由年初二（2月18日）至正月十五（3月3日），花車將現身城中多個地點，延續匯演精彩。8輛特色花車包括香港旅遊發展局迷你花車、香港麥當勞、優質旅遊服務協會、澳門特別行政區政府旅遊局、香港旅遊發展局、亞洲旅遊交流中心、香港迪士尼樂園以及國泰，將在2月18日至2月26日，會首度於啟德體育園展出。

年初二及年初三（2月18日及19日）更會增設2個舞台，將有多支參與匯演的中國內地及國際表演隊伍即場獻技。其餘4輛花車則會於海洋公園、大埔林村、沙田馬場、銅鑼灣維多利亞公園展出。

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略