安全帶｜陳恒鑌認審議時無留意條文有「技術性錯誤」 冀盡快刊憲
撰文：任葆穎
出版：更新：
巴士強制佩戴安全帶法例實施近一周，律師兼立法會前議員江玉歡質疑，法例應只適用於實施當日或之後新登記的巴士。運輸及物流局局長陳美寶今日（30日）承認法律條文「技術上有不足」，未能反映立法原意，將盡快刪除有關條文，並研究改善條例的執行，再徵詢立法會後推出法例。
當時有份審議法案的立法會議員陳恒鑌今會見傳媒，承認在審議期間無留意條文有「技術性錯誤」。他指政府刪除條文後會刊憲，再交予立法會省覽，最後法例便會生效。按一般程序，料最快下星期可以進行。他期望政府盡快刊憲，汲取意見，改善條文。
陳恒鑌認當年審議無留意條文「技術性錯誤」 焦點放在的士「手機陣」
立法會交通事務委員會主席陳恒鑌指，對於政府刪除條文表示歡迎及理解，但他呼籲市民繼續佩戴安全帶，保障安全。
當年他有份審議該法案，被問是否錯誤理解條文、有否出現疏忽，他承認在審議期間無留意條文的「技術性錯誤」，認為搭巴士要佩戴安全帶，加上當時焦點放在的士司機在駕駛座前方放置流動裝置的法例。他強調審議期間議員有認真處理，就今次事件，政府已及時糾正。
程序方面，他指政府刪除條文後會刊憲，再交予立法會省覽，最後法例便會生效。按一般程序，料最快下星期可以進行，他期望政府盡快刊憲，汲取意見，改善條文。
建議修訂考慮改用單點式安全帶 至今無人因無戴巴士安全帶被檢控
至於如何修訂，他說希望安全帶盡量方便易用，包括考慮使用單點式安全帶，而非三點式安全帶。他又指，據其了解立法生效至今無人被檢控，當局亦無執法，初期以教育及勸喻為主。
巴士安全帶暫緩｜行政立法負面教材 官僚疏漏監督缺位巴士安全帶｜刪條文完善後重推 鄧炳強：有無法例規定均建議佩戴巴士安全帶｜陳美寶承認不理想未有致歉 稱會廣納意見再諮詢立會巴士安全帶「自斷」 盡快刪強制戴要求 陳美寶認法例有技術不足巴士安全帶寸步難行 鄧炳強再說「法理情」兼備 以勸喻警告執法巴士安全帶扣死 何不剪帶助解困？工會：車長沒工具 只能安撫