安全帶｜陳恒鑌認審議時無留意條文有「技術性錯誤」　冀盡快刊憲

巴士強制佩戴安全帶法例實施近一周，律師兼立法會前議員江玉歡質疑，法例應只適用於實施當日或之後新登記的巴士。運輸及物流局局長陳美寶今日（30日）承認法律條文「技術上有不足」，未能反映立法原意，將盡快刪除有關條文，並研究改善條例的執行，再徵詢立法會後推出法例。



當時有份審議法案的立法會議員陳恒鑌今會見傳媒，承認在審議期間無留意條文有「技術性錯誤」。他指政府刪除條文後會刊憲，再交予立法會省覽，最後法例便會生效。按一般程序，料最快下星期可以進行。他期望政府盡快刊憲，汲取意見，改善條文。



巴士安全帶新法例生效一星期，引起社會爭議。運輸及物流局局長陳美寶今日（30日）承認法律條文有「技術上有不足」，未能反映立法原意，將盡快刪除有關條文，並研究改善條例的執行，再徵詢立法會後推出法例。（資料圖片/廖雁雄攝）

陳恒鑌認當年審議無留意條文「技術性錯誤」 焦點放在的士「手機陣」

立法會交通事務委員會主席陳恒鑌指，對於政府刪除條文表示歡迎及理解，但他呼籲市民繼續佩戴安全帶，保障安全。

當年他有份審議該法案，被問是否錯誤理解條文、有否出現疏忽，他承認在審議期間無留意條文的「技術性錯誤」，認為搭巴士要佩戴安全帶，加上當時焦點放在的士司機在駕駛座前方放置流動裝置的法例。他強調審議期間議員有認真處理，就今次事件，政府已及時糾正。

上屆有份審議法案的立法會議員陳恒鑌會見傳媒時，承認在審議期間無留意條文有「技術性錯誤」。(任葆穎攝)

程序方面，他指政府刪除條文後會刊憲，再交予立法會省覽，最後法例便會生效。按一般程序，料最快下星期可以進行，他期望政府盡快刊憲，汲取意見，改善條文。

建議修訂考慮改用單點式安全帶 至今無人因無戴巴士安全帶被檢控

至於如何修訂，他說希望安全帶盡量方便易用，包括考慮使用單點式安全帶，而非三點式安全帶。他又指，據其了解立法生效至今無人被檢控，當局亦無執法，初期以教育及勸喻為主。