高永文獲頒樹仁榮譽博士　演講脫稿指香港專業出現誠信危機

香港樹仁大學今日（1月31日）舉辦第51屆畢業典禮暨榮譽博士學位頒授儀式，向行政會議成員、前食物及衞生局局長高永文頒授榮譽社會科學博士。期間，高永文一度脫稿，談及香港專業服務的誠信很重要，又指「最近在建造業、會計業、金融秩序方面都出現了一些讓我擔心的誠信的危機」，例如有醫學界提供虛假證明。



高永文在演講中表示，無論是醫療、教育，還是商界、法律，任何行業的核心價值，最終都離不開「回饋社會」。（演講視頻）

樹仁讚高永文從醫四十餘載 致力造福社會

樹仁大學向行政會議成員、前食物及衞生局局長高永文頒授榮譽社會科學博士，以表揚他在公共衞生及醫療政策領域的卓越成就，以及多年來致力造福社會的貢獻。仁大助理副校長李家文致贊辭時指，高永文從醫四十餘載，始終秉持「有醫無類」的精神，政策推動、中西醫協作或臨床服務中，皆以病人的福祉為先。

高永文發表謝辭，感謝樹仁頒授榮譽博士學位，並勉勵應屆畢業生在踏入人生新階段時，秉持「服務他人」的初心，將個人理想與社會需要結合，為身邊的人及社會作出貢獻。他在演講期間突然脫稿，提到香港素來的專業服務都是世界和其他地區高度認可的，但最近卻出現一些令其擔心的危機。

香港樹仁大學舉行第51屆畢業典禮暨榮譽博士學位頒授儀式，並將向前食物及衞生局局長、行會非官守議員高永文頒授榮譽社會科學博士。（香港樹仁大學相片）

高永文指虛假證明損專業服務精神

他指出，「專業服務中，無論是醫護、法律界別，除了知識外，誠信是最難得的，很多人跟香港人做生意都是因為香港專業服務的誠信」，但最近在建造業、會計業、金融秩序方面都出現一些誠信問題，「讓我擔心」。

高永文舉例指，最近有醫學界提供虛假證明，「會大大挫折我們的專業服務精神」。他希望藉提出這些問題告誡樹仁同學，「​​每一次困難都是成長的機會，只要你不輕言放棄，堅持自己的初心與方向，最終一定能找到屬於自己的道路。​」