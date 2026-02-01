陳茂波：12月零售業銷貨額將繼續增長　增速按月稍為加快

新一份財政預算案本月25日發表，去年4月至12月的本財政年度首9個月，錄得439億元的綜合盈餘。財政司司長陳茂波今天（1日）表示因為近月是薪俸稅及利得稅稅款繳納高峰期，此外亦包括期內發債所得。他說，一如過去，2026年1至3月期間政府的收入預料將回落，恒常公共開支則會持續。



隨着盛事活動接連舉行，加上資產市場回暖，私人消費去年亦回升1.6%，扭轉前年的跌勢。他說，本周公布的12月零售業銷貨額亦將繼續增長，增速亦較前一個月稍為加快。



財政司司長陳茂波（盧翊銘攝）

1至3月政府收入料回落 公共財政狀況改善中

陳茂波在網誌表示，不論從綜合帳目而言，又或從反映經常開支和收入的經營帳目來說，公共財政狀況確實在改善中。他說，在經營帳目方面，受惠於去年金融市場表現暢旺、港股日均成交額按年增近倍至約2,500億元，股票印花稅收入較原來預算為高，加上持續推進的財政整合工作管控開支增幅，政府的經營帳目將於本財政年度（2025至26年度）恢復盈餘，較原來估算提早一年。至於非經營帳目，他說，由於持續加大對基建和北部都會區的投入，因此仍須發債支持。

審慎管理公共資源使用 力求開支增速不高於收入增長

不過，即使公共財政狀況有所改善，陳茂波指仍須審慎管理公共資源的使用，力求讓公共開支的增速不高於收入的增長。在預算案諮詢期間，不同界別的代表和不同階層的市民均提出訴求，希望加強照顧其需要。與此同時，他說面對人工智能等科技變革帶來的巨大挑戰和機遇，市場也期望政府加大投資力度，加快開拓更多高增值的新產業、創造更多優質就業機會，讓經濟可加速發展，並更好的惠及不同階層市民。

2月零售業銷貨額將繼續增長 增速較前一個月稍加快

過去一年，本港經濟全年錄得3.5%增長，他說較最初預期為佳，整體投資也明顯加快，去年第四季錄得按年10.9%的顯著增長，是連續四個季度錄得正增長，全年累計增加4.5%。隨着盛事活動接連舉行，加上資產市場回暖，私人消費去年亦回升1.6%，扭轉前年的跌勢。他說，本周公布的12月零售業銷貨額亦將繼續增長，增速亦較前一個月稍為加快。