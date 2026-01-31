預算案2026｜陳茂波：綜合帳較快恢復平衡　地緣風險大需審慎理財

新一份《財政預算案》將於2月25日發表，財政司司長陳茂波今日（31日）於電台節目表示，受惠於金融市場暢旺及股票印花稅收入增加，本財政年度首九個月已錄得439億元盈餘，預計經營帳目將提早恢復盈餘，綜合帳目亦可較預期更快達至平衡。但他強調，由於北部都會區及各項基建需提速發展，政府仍需發債支持，加上地緣政治風險複雜，必須審慎理財。他對來年抱持「審慎樂觀」的態度，指國家經濟發展的穩健，為香港提供強大後盾。



財政司司長陳茂波。（政府新聞處圖片）

政府帳目改善 仍須發債支持基建開支

陳茂波指出，雖然股票印花稅收入顯著增長，但物業印花稅收入仍受市場影響而減少。他表示，政府經營帳目有望錄得盈餘，財政上提早恢復平衡。對於社會各界提出的稅務寬減及青年就業支援等訴求，陳茂波表示理解，但指政府需兼顧目前需要。政府將透過發債維持現金流，所得資金將用於北部都會區及基建發展。

他以「審慎樂觀」形容本港經濟狀況，因國家發展穩定，經濟增速不錯，但需保留足夠財政儲備以應對地緣政治風險。他提醒，2月至3月政府收益較少，單月帳目可能再現赤字，呼籲市民全面看待財政狀況。

今年《財政預算案》將在2月25日發布。（盧翊銘攝）

出口及金融市場表現良好 帶動香港經濟

陳茂波形容去年經濟表現「比想像中好」，主要動力來自出口轉向東南亞、中東及歐洲市場。他特別提到，去年港股約一半資金來自歐美、中東及東南亞等地，反映國際投資者對香港信心回升。另外，訪港旅客量回升至近五千萬人次，亦帶動了市場氣氛，不過本地零售及餐飲仍有相當壓力，整體經濟恢復仍未平衡，需要政府努力帶動。

他形容金融市場表現亮麗，去年本港股票市場增長28%，其中約一半的新增資金來自歐美、中東及東南亞等地，觀察到海外投資則信心增加。

美國減息有限 樓市供應充足

對於資產市場，陳茂波估計美國今年減息幅度有限，香港資金環境將保持寬鬆，對營商環境有利。對於住宅物業市場，他形容已「趨向穩定」，樓價較2021年高位回落約兩至三成，近期於窄幅波動，近月成交量每月均逾5,500宗。他預期未來三至四年一手樓供應量約10.4萬個單位，供應充裕需時消化。