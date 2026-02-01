陳茂波跑步比喻人生：有時會攰啲、唔覺意撠到 但為目標要堅持
撰文：潘耀昇
出版：更新：
「Run with Love——明愛之友慈善跑2026」今天（1日）舉行，財政司司長陳茂波致辭時以跑步比喻人生，形容「有時感到較疲倦，甚至一下不留神跌倒」。但只要目標清晰，一定要堅持到底，呼籲社會以愛心互相包容和扶持。
出席活動的包括天主教香港教區主教周守仁樞機， 以及陳茂波。陳致辭時說跑步與人生一樣，都要了解自己、掌握節奏，跑步時有時狀態較好，有時狀態沒那麼好，但目標很明確，方向亦很清楚，知道無論甚麽狀態，也一定要到達目的地，就會調節自己的步伐，調節自己的呼吸，甚至組隊一起去。
中間雖然有時不夠氣、有時感到較疲倦，甚至一下不留神跌倒，但為了目標，我們一定堅持到底。
陳茂波形容10隻手指都有長短，中間有些快、有些慢，更加要在過程中以愛心互相扶持、互相包容，好像社會一樣。
陳茂波：12月零售業銷貨額將繼續增長 增速按月稍為加快預算案2026｜陳茂波：綜合帳較快恢復平衡 地緣風險大需審慎理財北部都會區｜陳茂波稱政府為企業度身訂造鼓勵方案 一切可商量陳茂波︰加強港與其他市場連接性 與沙特ETF互掛模式或推至韓國陳茂波回顧世界經濟論壇：與會者對香港經濟發展態度「相當正面」