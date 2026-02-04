前廳交流｜新一屆立法會首場　陳茂波帶隊商產業發展、對接十五五

第八屆立法會與特區政府首場前廳交流會今（2月4日）早舉行，財政司司長陳茂波率領多名官員，與議員討論香港如何更融入和服務發展國家發展大局，主動對接國家「十五五」規劃，推進產業發展，以及如何鞏固提升香港國際金融、航運、貿易中心地位，以自身所長更好服務國家發展，並從中取得自身長遠發展。



2月4日，財政司司長陳茂波率領多名官員，出席新一屆立法會首場前廳交流會。（立法會秘書處）

陳茂波率6司局長 與議員進行兩場分組討論

前廳交流會是行政長官李家超提出設立的機制，旨在加強特區政府官員與立法會議員之間的交流溝通，建立行政、立法緊密協作的關係。

今早會議在9時30分開始，設有「發展事務委員會和工商及創新科技事務委員會」及「經濟發展事務委員會和財經事務委員會」兩個分組，出席的主要官員包括財政司副司長黃偉綸、發展局局長甯漢豪、創新科技及工業局局長孫東、財經事務及庫務局局長許正宇、運輸及物流局局長陳美寶、商務及經濟發展局局長丘應樺等等。

李慧琼就任主席後首缺席大會 赴京出席人大常委特別會議

由於身兼全國人大常委的立法會主席李慧琼離港赴京出席人大常委會議特別會議，今次前廳交流會由立法會內務委員會主席陳振英主持。立法會今日亦將舉行大會，將由陳振英及內會副主席何君堯主持。

李慧琼擔任主席不足一個月就首次缺席大會，她昨日知會其他議員稱，日前接獲通知，須出席今天加開的人大常委會特別會議。她懇請各位議員積極參與前廳交流會及大會。