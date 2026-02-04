長和就碼頭合約提仲裁　港專家：若成功可查封巴拿馬政府境外資產

巴拿馬最高法院上周四（1月29日）宣布，當地政府與長和簽署、有關巴拿馬運河兩端港口業務的特許經營權合約違憲，並且取消有關合同。長和旗下巴拿馬港口公司（PPC）發出聲明，指出已於2月3日根據適用特許經營合約及國際商會仲裁規則，對巴拿馬共和國啟動仲裁程序。



聯合國貿易法委員會法規判例法中國國家聯絡員、大律師黎逸軒估計，PPC提出的「商事協議仲裁」是基於當初合約中訂明的仲裁條款而執行。若仲裁結果對長和有利，巴拿馬政府是否會執行賠償？黎逸軒指，若長和尋求金錢賠償且勝訴，可根據《紐約公約》（（全稱《承認及執行外國仲裁裁決公約》）在全球172個締約國申請執行。



圖為長和旗下巴拿馬港口公司（Panama Ports Company，PPC）在巴拿馬經營的港口，巴拿馬1月30日裁決合約違憲（Reuters）

長和向國際商會提仲裁申請 香港有分支

黎逸軒接受《香港01》訪問表示，根據長和的公告，PPC是根據特許經營合約中的仲裁條款，向國際商會（ICC）提出仲裁申請，即以ICC的規則執行仲裁程序，對雙方而言都有法律效力。

至於仲裁所需的時間，黎逸軒取決於案件的複雜程度，當中程序包括提交仲裁申請書、回覆、組成仲裁庭、訂定職權範圍以及文件披露等。若涉及管轄權爭議或對仲裁員的公正性提出質疑，程序將進一步拖長。若最後進入實體開庭及證人盤問，若爭議比較多，單是庭審過程可歷時數星期。

雖然ICC總部位於巴黎，但黎逸軒指，ICC在全球多地包括香港都有分支機構，即仲裁聆訊的地點不一定在法國。但他強調，舉行仲裁聆訊的地點並非「仲裁地」，裁決的國籍、所跟隨的程序法等，取決於「仲裁地」，而非聆訊地點。他又相信，「仲裁地」在雙方簽訂合約時已有協議。

巴拿馬港口公司 - 克里斯托瓦爾港 - 巴拿馬（長和官網）

巴拿馬港口公司 - 巴爾博亞港 – 巴拿馬（長和官網）

巴拿馬法院可以違「公共政策」為由拒執行裁決

聆訊期間，當地法院的決定會否暫緩執行？黎逸軒指要視乎巴拿馬本身的法律，又提到雖然PCC可以申請臨時禁制令等「中期救濟」，但「中期救濟」並非《紐約公約》的範圍，巴拿馬法院未必會承認。

若仲裁結果對長和有利，巴拿馬政府是否會執行賠償成為焦點。黎逸軒分析，若長和尋求金錢賠償且勝訴，可根據《紐約公約》在全球172個成員國申請執行，向成員國的法院申請查封巴拿馬政府在當地的資產。然而，巴拿馬作為主權國家，可主張「主權豁免」來保護其政府相關資產不被查封。

至於若長和要求恢復碼頭經營權且勝訴，黎逸軒指，巴拿馬雖然是《紐約公約》成員國，但根據公約第五條，巴拿馬法院可以違反當地「公共政策」為由，拒絕執行仲裁裁決。

除了協議內的仲裁，黎逸軒提到投資者可透過「投資者—東道國爭端解決」提出仲裁。該類仲裁涉及投資者所屬國家與東道國之間簽署過的《雙邊投資協定》而作出，若東道國違反協定，投資者則可利用機制控告東道國。

黎逸軒指，雖然目前資料顯示中國或香港與巴拿馬之間沒有相關協定，但若PPC的中間持股公司具有其他國籍，而該國與巴拿馬有簽署投資協定，則有可能仍可透過該機制提出仲裁。