北都法例今年訂立　議員關注配套：勿用20世紀速度應對21世紀發展

立法會今日（2月4日）舉行大會，人大、政協及全國性團體界議員陳勇提出「進一步提速提效建設好北部都會區， 推動香港創科產業更好落地發展」議員議案建議制定專屬法律、將河套及新田科技城打造為商業引擎，並構建一體化綠色能源體系等等。



多名議員在辯論議案時提出具體建議，涵蓋以政策優惠及津貼吸引企業、將新田科技城納入擴容的「大河套區」、壓縮核心鐵路建設期，以及設立免息貸款吸引院校進駐等。創科局副局長林智文指，將於今年首季就北都專屬法律展開諮詢，計劃今年內可以通過專屬法例。



原議案及六個修正案均獲得通過。



陳勇關注「綠電、算力、低碳」一體化能源體系的發展。（立法會直播截圖）

陳勇：能源體系甚至比石油更重要

人大、政協及全國性團體界立法會議員陳勇指，民建聯、新社聯及自己提出四大具體建議，包括提速提效；利用專屬法律「多快好省」；以河套、新田科技城變成商業引擎，為灣區大批量生產做好鋪墊；以「綠電、算力、低碳」一體化能源體系支撐北都發展。

電力，特別是綠電，加上算力數據的能源，相當於石油，甚至更重要，是香港未來的強項 人大、政協及全國性團體界立法會議員陳勇

針對能源體系的發展，陳勇指，今年可以成為奠基年份，實現能源頂層設計，加快實現空間規劃、產業規劃和能源專項規劃。2027年作為建設啟動年，啟動關鍵能源設施，例如跨境綠電通道，區域智慧電網，同時開展針對目標算力產業的精準招商。2028年將核心能源網絡投入運行，令首批落戶產業穩定運營，產生更大規模和效益。

黃浩明籲企業先來港租辦公室

譚鎮國倡新田科技城納入河套

地產及建造界立法會議員黃浩明的修正案提出建議，其中包括通過向創新科技公司來港，包括研究向該等公司提供租金津貼，鼓勵其先租用九龍東、港島東及長沙灣等地段的辦公室，以及早適應香港環境，並為北部都會區儲備 「未來租户」。不過，黃浩明指因建議細節有很多需要討論，因此不動議該議案，未來會提出一個獨立議案。後續新界北立法會議員譚鎮國的修正案提議將新田科技城納入河套合作區，將香港園區擴容發展成與深圳園區面積相若的「大河套區」。

創新及科技局副局長林智文指，發展局將會在今年首季展開北都專屬法律諮詢，若得到立法會支持，計劃今年內可以通過專屬法例。創科局局長孫東指，河套園區將主要聚焦於研發和中試，新田科技城更多聚焦於產業發展，將會成為香港未來的產業發展重鎮。

工聯會鄧家彪指，「我們『貼大床』邀請哈佛大學來北都開分校，給土地，幫他建樓，大學城就一定成功」。（直播截圖）

鄧家彪：香港要「貼大床」吸引「拳頭企業」

工聯會立法會議員鄧家彪希望今年北都專屬法例審議時間要長但密集，要保證優先。他舉例，上海臨港新區的官員指「招商引資0到1最難」，所以不惜一切「貼大床」（倒貼）、用盡所有優惠「度身定制」、甚至根本是「遷就」，所以特斯拉「降臨」在臨港，激活了上海周邊但電動車和電池行業。他指政府應用「貼大床」方式吸引外資出名的生命科技企業來港，設立研發和生產中心，作為「拳頭企業」。他更指，美國政府和哈佛大學關係惡劣，「我們貼大床邀請哈佛大學來北都開分校，給土地，幫他建樓，大學城就一定成功」。

立法會議員陳克勤指北都企業未來八年沒有鐵路交通，對企業產生很大時間成本。（直播截圖）

陳克勤：基建遲緩將錯失一代科技變革機遇

民建聯立法會議員陳克勤指北都核心鐵路，包括北環線、洪前鐵路等的完工日期要到2034年，「企業未來八年內沒有鐵路交通，只能靠陸路汽車運輸做配套，對於爭分奪秒需要每日跨境工作的創科企業產生很大的時間成本」。他指，基建先行不能只是理念，而更應該是工作方針，希望壓縮前期規劃和研究，進一步簡化行政程序，力爭鐵路和產業發展同步，在空窗期內開設點對點巴士專線、自動駕駛接駁系統，以及用科技手段優化通關安排。「我們不能用20世紀的建設速度，應對21世紀的產業發展。」

如果基建遲緩，香港會錯失整整一代的科技變革的機遇。 民建聯立法會議員陳克勤

鄧飛指要將知名大學和頂尖級科研團隊引入北都，需要「優勢之上再加優勢」。（黃浩謙攝）

鄧飛籲打造「高端智慧學術引力場」

林振昇倡自資院校免息貸款

教育界立法會議員鄧飛指若要提速提效創科落地，核心理念是要打造「集聚全球高端智慧的學術引力場」，大力引進知名大學和頂尖級科研團隊，產生「虹吸效應」，匯聚全球頂尖學者、專家、人才匯聚香港，「當國際級大學人才的大腦在北都碰撞，基礎研究才能完成0到1的突破，從而轉化為應用研究和產學研一條龍」，更可以打造「科研人才旋轉門」，讓大灣區人才產生良性循環。他強調，如何將國際知名研究團隊和機構引導到北都，需要「優勢之上再加優勢」。

若要建設教育強國，不應止步於擁有五間世界百強大學。 教育界立法會議員鄧飛

林振昇指需要關注有多少大學會以實際行動支持北都大學城。（梁鵬威懾）

對於北都大學城發展，選委界立法會議員林振昇指，「關鍵是有多少大學會以實際行動支持北都大學城」，政府可在貸款、配對基金等形式方面，支持院校在北都發展。他舉例，曾有自資院校的代表去年在財委會會議上表示，儘管有興趣進駐，但在決策前要審慎評估因素，例如搬遷成本、營運效率、政府土地、政策支持。

林振昇建議教育局推出新一輪免息貸款，支持有意落戶洪水橋/廈邨的自資院校，院校申請的貸款需用於高端專業服務、物流和洪水橋產業園區業務相關的學科培訓。若教育局認為院校開辦的課程屬於市場稀缺、本地人力供應不足的範疇，應納入貸款資助範疇等。