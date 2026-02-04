張炳良退教大保留名譽教授身份　不輕言退下續思考香港前路

前運輸及房屋局局長、教育大學公共行政學講座教授及顧問張炳良今日（4日）公布，將退教大教職，僅保留名譽教授身份。他形容作為前政治人、研究學者、公共治理實踐者，就香港及國家的前路，如何總結經驗、解讀過去等，尚有不少應做的思考工作，故仍不敢輕言退下。



張炳良近年多次就公共議題發聲。因應大埔宏福苑大火，他撰文促請當局致力尋找全部因由真相，切忌「狹隘官僚式『大事化小』心態」；去年初25/26年度財案發表前，他建議宜先考慮公務員凍薪、精簡機構與程序、減少營商負擔，並認真檢視近年巨額項目的成本效益。



2月4日，張炳良發聲明，稱將退出教大，並保留名譽教授身分。（資料圖片／高仲明攝）

運房局長任期完後 回歸教大教書八年

張炳良於2012年中離開教育大學（時稱香港教育學院）校長崗位，出任運輸及房屋局局長。2017年中，完成局長任期後，他原打算「裸退」，但獲教大邀於2018年2月回校擔任公共行政學研究講座教授，其後轉為兼任講座教授、再轉為顧問，至今八年。他今日發聲明，稱將退出教大，並保留名譽教授身分。

曾就宏福苑大火、公務員凍薪等發聲

近年張炳良不時在報章撰文，就公共議題發聲。去年12月初，因應大埔宏福苑大火，他撰文促請當局致力尋找全部因由真相，追究責任所在，切忌「狹隘官僚式『大事化小』心態」，以免弄巧反拙，政府須開展面向社會的獨立調查，挖出大大小小問題，以免讓人質疑「官官相衛走過場」。

2月4日，張炳良發聲明，稱將退出教大，並保留名譽教授身分。（資料圖片／香港01攝）

去年2月初，25/26年度財政預算案發表前，社會對公務員減薪呼聲大。張炳良當時指出，若一刀切收縮服務和社會投資、公務員及公共機構減薪，牽連過大，怨氣四起，更影響整體消費，不利復蘇。他認為宜先考慮凍薪、精簡機構與程序、減少營商負擔，並認真檢視近年巨額項目的成本效益。當時他亦強調，削支難免必有陣痛，高官、議員更應率先與民共渡時艱，才符合「滅赤正義」。

稱不敢輕言退下 尚有不少思考工作

張炳良在聲明中表示，作為前政治人、研究學者、公共治理實踐者，就香港及國家的前路，如何總結經驗，解讀過去，分別得失，汲取啟示，尚有不少應做的思考工作，所以仍不敢輕言退下。「能否做到大隱於市，既看造化，也看個人智力體力可堅持多久。」

稱發聲無受限 社會仍鼓勵多元言論

張炳良接受《香港01》查詢時形容，離開教大並非突然決定，退下正職後可掌控的時間更多，不過目前沒有特別計劃。過去幾年他不時在報章撰文發聲，認為現時香港社會仍然鼓勵多元言論，他表示，發表意見從未受干預，將來仍會發表看法，但不打算寫專欄。

他分享對香港前路的觀點：