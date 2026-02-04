教師稱宏福苑居民若認真演習可減傷亡捱轟　災民：唔好聽但可體諒

將軍澳馬錦明慈善基金馬陳端喜紀念中學一名男教師涉失言，日前在校內火警演習中以大埔宏福苑五級大火為例訓話，稱災民若年少時「認真」參與演習或可減少傷亡，相關言論錄音聲帶近日在社交媒體流傳後惹批評，有人認為教師「揶揄」災民。



馬錦明慈善基金馬陳端喜紀念中學周二（3日）發聲明指，承認有個別教職員在表達及用詞上欠妥，校方對引起社會及公眾人士的不安，深表歉意，稱已通報教育局及辦學團體，並與涉事教職員會面，檢討及制定改善方案，避免同類事件再發生。



涉事的將軍澳馬錦明慈善基金馬陳端喜紀念中學上月30日舉行火警演習，隨後網上流傳一段錄音，一把男聲稱：「如果你想像大埔該次火警，你是災民一部份，你覺得你全世人有多少次機會可以做演習」又說：「問問大埔區居民，若當年讀書時代走火警演習「認真一點」，當日死傷數字是否會減少。」男聲再三強調，走火警演習旨在訓練學生「態度」。

錄音聲帶流傳後引起嘩然及不少譴責，斥教師不尊重災民、教導錯誤觀念。馬錦明慈善基金馬陳端喜紀念中學周二在校方上載聲明，指校方已了解事件並啟動危機處理小組，承認個別教職員在表達及用詞上欠妥，對於引起社會及公眾人士的不安深表歉意。校方續稱，已與涉事教職員會面，以檢討及制定改善方案，避免同類事件再次發生，並已將事件通報教育局及辦學團體。

宏福苑居民張先生今日（4日）在商台節目稱，以他個人而言，對於相關教師言論可以體諒：「我唔敢話其他街坊點睇，我可以體諒，（教師）本意都係想學生緊張啲，我還可以，唔覺得係揶揄，最多唔好聽！」