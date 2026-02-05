何君堯首坐立法會主席專座　談屁股和思維感受：無議員席咁好坐

第八屆立法會昨日（4日）召開第四次大會，立法會主席李慧琼到北京出席人大常委特別會議，首次缺席，改由內務委員會主席陳振英和副主席何君堯主持大會。何君堯接受媒體訪問談及首次坐上主席專座的感受，直言「感覺良好」，不過他也調侃稱主席座椅是「硬凳」，「不能跟議員那張凳比較」，但思維上「特別精神和敏感」。



何君堯談「屁股」和「思維」的感受

何君堯昨日戴一條黑白領帶，指寓意自己「黑白分明」，對是非有清晰界定。談及坐上主席位置的感受，指「感覺良好」，但主席座位是「硬凳」，並且不能移動，因「主席的凳不能歪」，只能靠桌子的推前推後，直言「不能跟議員那張凳比較」。

不過，他強調不能只說「屁股的感受」，思維上「特別精神和敏感」，不能睡覺，要留心議員說什麼、時間到沒到、下一位發言的是誰，指自己第一次坐上「警惕性要高點」。他指「一開始很緊張，坐下去之後就無嘢」，又形容陳振英給他最容易的部分，「點人名就好平鋪直敘」。

何君堯以內會副主席身分首次坐上立法會主席專座。（王晉璇攝）

李慧琼擔任主席後首次缺席立法會大會

身兼全國人大常委的立法會主席李慧琼昨日（4日）前往北京參加人大常委會會議，錯過新一屆立法會第四次大會及前廳交流會。李慧琼曾表示一年可能有4次人大常委會議同立法會「撞期」，承諾會協調好。